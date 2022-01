Nowy selekcjoner siatkarzy. Sebastian Świderski dla Interii: W środę biały dym. Wideo WIDEO |

- Ja nie wiem, czy Nikola Grbić jest w ogóle w czwórce kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji mężczyzn. On jest na ten moment trenerem Perugii i ma tam do zrealizowania swój cel. Czy Stefano Lavarini jest głównym faworytem do objęcia kadry kobiet? Każdego dnia coś się zmienia - mówi Interii Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.