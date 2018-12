Maciej Muzaj: Liga Mistrzów to inny siatkarki wymiar. Wideo

Możliwość pokazania się w Lidze Mistrzów to będzie dla nas przyjemność. Ostatni mecz w tych rozgrywkach dał nam trochę luzu, wprowadziliśmy dobrą grę, mimo iż przegraliśmy spotkanie w Bełchatowie. Ale to poskutkowało w kolejnych dwóch meczach. To było polem, gdzie mogliśmy załapać dobrej gry, i mam nadzieję, że tak będzie i tym razem - mówił Maciej Muzaj, siatkarz Trefla Gdańsk przed meczami Ligi Mistrzów.