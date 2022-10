Tomasz Wójtowicz nie żyje. Odszedł po ciężkiej chorobie

Tomasz Wójtowicz nie żyje. Przegrał z nowotworem trzustki

- Pojechałem do szpitala na badania i wyszło, że coś uciska drogi żółciowe. Podczas badania tomografem okazało się, że mam guza trzustki. Wszystko działo się tuż przed świętami, wybieraliśmy się na Wigilię do mamy mojej żony. Zamiast świętowania, pojechałem do Warszawy do szpitala - tak o diagnozie sprzed trzech lat opowiadał w ubiegłym roku "Przeglądowi Sportowemu".