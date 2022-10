Wielki dramat polskiej legendy. "Chemioterapia przestała działać"

Tomasz Wójtowicz: Wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najważniejszych turniejów okresu przygotowawczego. WIDEO (Polsat Sport)

Tomasz Wójtowicz: Wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najważniejszych turniejów okresu przygotowawczego. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Tomasz Wójtowicz szczerze o chorobie. "Raz jest lepiej, raz gorzej"

W 2019 roku Tomasz Wójtowicz usłyszał słowa, która niewątpliwie odmieniły jego życie. U utytułowanego reprezentanta Polski zdiagnozowano raka trzustki. "Pojechałem do szpitala na badania i wyszło, że coś uciska drogi żółciowe. Podczas badania tomografem okazało się, że mam guza trzustki. Wszystko działo się tuż przed świętami, wybieraliśmy się na Wigilię do mamy mojej żony. Zamiast świętowania, pojechałem do Warszawy do szpitala" - opowiadał o diagnozie w ubiegłym roku dziennikarzom "Przeglądu Sportowego".