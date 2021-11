Tauron 1. Liga. Koszmarna kolejka dla faworytów

Wydawało się, że do Tomaszowa Mazowieckiego BBTS jedzie po pewne zwycięstwo. Bielszczanie byli w gazie, mając na koncie sześć wygranych z rzędu, w których stracili tylko jednego seta. Miejscowa Lechia od pierwszej partii postawiła jednak rywalowi twarde warunki. Ostatecznie gospodarze wygrali 3:1. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Mateusz Piotrowski. Atakujący zdobył 17 "oczek".

Szansy na objęcie prowadzenia w tabeli nie wykorzystał MKS. Spadkowicz z PlusLigi udał się do Krakowa. AZS AGH to na razie jedna ze słabszych ekip tego sezonu. Na początku będzinianie wykonywali swoje zadanie, prowadząc 2:0. Krakowianie zdołali odwrócić losy spotkania. Najlepszym graczem meczu został Kamil Dulski. Atakujący zdobył aż 30 punktów, kończąc akcje ze skutecznością na poziomie 46 procent. Ponadto dorzucił on 4 asy serwisowe i blok.

Najtrudniejsze zadanie czekało BKS, gdyż KPS Siedlce jest w dobrej formie. Siedlczanie świetnie otworzyli pojedynek, stawiając rywali pod ścianą. Podopieczni Marcina Ogonowskiego doprowadzili do tie-breaka, ale tam już zabrakło im mocy. To druga porażka bydgoszczan w sezonie. Na razie zajmują oni w tabeli odległe dziewiąte miejsce, ale mają do rozegrania jeszcze dwa zaległe starcia.

Potknięcia rywali wykorzystała Gwardia. Wrocławianie bez większych problemów pokonali Polski Cukier Avię Świdnik. Trzy punkty pozwoliły "gwardzistom" znacząco awansować w tabeli. Podopieczni Rainera Vassiljeva zajmują aktualnie trzecie miejsce ze stratą zaledwie czterech punktów do BBTS-u.

Wyniki:

Czwartek:

ZAKSA Strzelce Opolskie - Legia Warszawa 0:3 (16:25, 28:30, 18:25)

Sobota:

Exact Systems Norwid Częstochowa - KKS Mickiewicz Kluczbork 1:3 (20:25, 30:28, 15:25, 24:26)

Polski Cukier Avia Świdnik - Chemeko-System Gwardia Wrocław 0:3 (22:25, 24:26, 22:25)

KPS Siedlce - BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:2 (25:23, 25:20, 22:25, 18:25, 15:11)

Lechia Tomaszów Mazowiecki - BBTS Bielsko-Biała 3:1 (25:23, 19:25, 25:20, 25:22)

AZS AGH Kraków - MKS Będzin 3:2 (20:25, 23:25, 25:23, 25:21, 15:11)

Olimpia Sulęcin - Krispol Września 3:1 (25:23, 19:25, 25:21, 25:22)

SPS Chrobry Głogów - SMS PZPS Spała 1:3 (25:22, 24:26, 22:25, 20:25)