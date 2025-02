Transfery Wilfredo Leona i Bartosza Kurka do klubów siatkarskiej PlusLigi latem rozgrzały kibiców. Obaj szybko stali się gwiazdami swoich zespołów, ale na ich bezpośrednią rywalizację trzeba było czekać aż do lutego. Wszystko przez to, że Kurek przygodę w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle rozpoczął pechowo, od urazu oka już w pierwszym oficjalnym meczu.