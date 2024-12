Fatalny start w PlusLidze, są konsekwencje. Klub zdecydował ws. byłego reprezentanta Polski

- Myślę, że Nysa jak najbardziej może do tego miana pretendować. Daniel Pliński robi kawał dobrej roboty i skleja wszystkie kawałeczki w jedną fajną układankę. Zawodnicy, których prowadził do tej pory w Nysie bardzo się rozwinęli, sportowo podnieśli swą jakość i na to w tym sezonie też liczę. Absolutnie uważam, że Nysa będzie się biła o ósemkę.

