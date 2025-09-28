Wspierały Polaków z trybun. To zrobiły po zdobyciu brązowego medalu MŚ

Choć większość WAGs reprezentantów Polski w siatkówce śledziła turniej przed telewizorem, dwie towarzyszyły "Biało-Czerwonym" już od startu mistrzostw. Aleksandra Stojanowska i Kinga Drabek - partnerki Artura Szalpuka i Jana Firleja - wybrały się na Filipiny, gdzie nie tylko wspierały drużynę, ale także korzystały z uroków egzotycznego kraju. W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych mogliśmy zobaczyć kadry z malowniczej wyspy Coron w prowincji Palawan, rejsy łodzią czy chwile odpoczynku w otoczeniu lazurowej wody i palm.

Nie zabrakło ich także w najważniejszych momentach turnieju. Po porażce z Włochami w półfinale (0:3), polscy siatkarze stanęli przed zadaniem walki o brąz. W meczu z Czechami zaprezentowali ogromną determinację, wygrywając 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Na trybunach cały czas dopingowały ich wierne kibicki.

Szymon Jakubiszak - najlepsze akcje w meczu Polska - Czechy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polskie WAGs na meczu z Czechami. Tak zareagowały na wygraną "Biało-Czerwonych"

Na spotkanie o medal Aleksandra Stojanowska i Kinga Drabek przygotowały starannie dobrane stylizacje. Obie postawiły na biało-czerwone koszulki z numerami swoich partnerów, a całość uzupełniły czarnymi spódniczkami, sportowym obuwiem i białymi skarpetkami. Ich wygląd podkreślał nie tylko przywiązanie do reprezentacji, ale i dumę z występu ukochanych.

Rozwiń

Po końcowym gwizdku nie kryły wzruszenia. W sieci pojawiło się nagranie udostępnione przez Aleksandrę Stojanowską, na którym widać, jak razem z Kingą Drabek skaczą z radości po zdobyciu brązowego medalu. Entuzjazm obu pań udzielał się innym kibicom, a sama scena stała się symbolicznym obrazem rodzinnej atmosfery wokół drużyny narodowej.

Aleksandra Stojanowska i Kinga Drabek po zdobyciu przez Polaków brązowego medalu mistrzostw świata Instagram/alestojanowska materiał zewnętrzny

Choć Polacy marzyli o finale, brąz na mistrzostwach świata jest równie cennym osiągnięciem. W szczególności biorąc pod uwagę fakt, jak nieprzewidywalny był to czempionat - wiele drużyn, które miały szansę na medale, z rywalizacją pożegnało się na wczesnym etapie. Bez medalu z Filipin wyjechali m.in. Francuzi, Japończycy, Brazylijczycy i Amerykanie.

Polscy siatkarze SHERWIN VARDELEON AFP

Jan Firlej w reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Artur Szalpuk Marcin Golba/NurPhoto AFP