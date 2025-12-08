Górnik Zabrze oficjalnie ogłasza ws. Podolskiego. Dokonało się, przełom w klubie

Lukas Podolski, choć znaczącą część swojego życia spędził w Niemczech, gdzie grał dla 1. FC Koeln, Bayernu Monachium oraz tamtejszej kadry, przyszedł na świat w roku 1985 w Gliwicach i naturalnie miał od zawsze silne związki z Polską.

Pod względem futbolowym objawiało się to m.in. jego wielką sympatią dla Górnika Zabrze, za którego ściskał kciuki już od dzieciństwa. Napastnik przez lata powtarzał, że przyjdzie moment, w którym będzie reprezentować barwy tej drużyny - i słowa dotrzymał.

Kibic, zawodnik, współwłaściciel. Górnik Zabrze ogłosił oficjalnie ws. Lukasa Podolskiego

"Poldi" latem 2021 roku podpisał umowę z ekipą z Roosevelta i od razu stał się wiodącą postacią w Zabrzu - nie tylko pod czysto piłkarskim względem, bo wykazywał silne zaangażowanie również w sprawy pozaboiskowe. Teraz zaś nadszedł czas na swoisty kolejny krok:

Jak ogłosił sam Górnik w poniedziałkowe popołudnie, Podolski został oficjalnie współwłaścicielem klubu, przejmują 8,3 proc. jego akcji (i, tym samym, stając się drugim największym akcjonariuszem).

"LP Holding GmbH [spółka Podolskiego - dop. red.] nabył od Allianz Polska Services Sp. z o.o. 104 611 akcji imiennych Górnik Zabrze SA" - czytamy w oficjalnym serwisie zespołu.

"Przypomnijmy, że cały czas toczy się proces prywatyzacyjny Klubu prowadzony przez największego akcjonariusza Górnika tj. Miasto Zabrze. Wejście Lukasa Podolskiego do akcjonariatu stanowi pierwszy formalny krok w kierunku przejęcia Klubu i podkreśla jego wieloletnie, realne zaangażowanie w rozwój Górnika" - dodano.

Sam zawodnik również skomentował sprawę w portalu X. "Jak wiecie dla mnie liczą się czyny, a nie słowa" - napisał m.in. 40-latek. "Chciałbym, żeby to był początek czegoś naprawdę dobrego dla Klubu i dla Kibiców. Proces prywatyzacji trwa - walczymy dalej!" - dodał.

Górnik Zabrze notuje fantastyczny sezon. Klub jest liderem Ekstraklasy

Górnik Zabrze to na ten moment lider PKO BP Ekstraklasy z 30 punktami na koncie. Obecnie obowiązujący kontrakt "Poldiego" - w roli zawodnika - ważny jest jeszcze do końca czerwca przyszłego roku.

Lukas Podolski Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

