Górnik Zabrze oficjalnie ogłasza ws. Podolskiego. Dokonało się, przełom w klubie
Lukas Podolski od dzieciństwa jest kibicem Górnika Zabrze, a od ponad czterech lat pozostaje także zawodnikiem ekipy z Górnego Śląska - i jego zaangażowanie w klub od dawna wychodzi poza same zdarzenia z murawy. 8 grudnia drużyna z Roosevelta ogłosiła przy tym jeszcze jedną istotną wieść związaną z "Poldim" - został on oficjalnie współwłaścicielem zespołu.
Lukas Podolski, choć znaczącą część swojego życia spędził w Niemczech, gdzie grał dla 1. FC Koeln, Bayernu Monachium oraz tamtejszej kadry, przyszedł na świat w roku 1985 w Gliwicach i naturalnie miał od zawsze silne związki z Polską.
Pod względem futbolowym objawiało się to m.in. jego wielką sympatią dla Górnika Zabrze, za którego ściskał kciuki już od dzieciństwa. Napastnik przez lata powtarzał, że przyjdzie moment, w którym będzie reprezentować barwy tej drużyny - i słowa dotrzymał.
Kibic, zawodnik, współwłaściciel. Górnik Zabrze ogłosił oficjalnie ws. Lukasa Podolskiego
"Poldi" latem 2021 roku podpisał umowę z ekipą z Roosevelta i od razu stał się wiodącą postacią w Zabrzu - nie tylko pod czysto piłkarskim względem, bo wykazywał silne zaangażowanie również w sprawy pozaboiskowe. Teraz zaś nadszedł czas na swoisty kolejny krok:
Jak ogłosił sam Górnik w poniedziałkowe popołudnie, Podolski został oficjalnie współwłaścicielem klubu, przejmują 8,3 proc. jego akcji (i, tym samym, stając się drugim największym akcjonariuszem).
"LP Holding GmbH [spółka Podolskiego - dop. red.] nabył od Allianz Polska Services Sp. z o.o. 104 611 akcji imiennych Górnik Zabrze SA" - czytamy w oficjalnym serwisie zespołu.
"Przypomnijmy, że cały czas toczy się proces prywatyzacyjny Klubu prowadzony przez największego akcjonariusza Górnika tj. Miasto Zabrze. Wejście Lukasa Podolskiego do akcjonariatu stanowi pierwszy formalny krok w kierunku przejęcia Klubu i podkreśla jego wieloletnie, realne zaangażowanie w rozwój Górnika" - dodano.
Sam zawodnik również skomentował sprawę w portalu X. "Jak wiecie dla mnie liczą się czyny, a nie słowa" - napisał m.in. 40-latek. "Chciałbym, żeby to był początek czegoś naprawdę dobrego dla Klubu i dla Kibiców. Proces prywatyzacji trwa - walczymy dalej!" - dodał.
Górnik Zabrze notuje fantastyczny sezon. Klub jest liderem Ekstraklasy
Górnik Zabrze to na ten moment lider PKO BP Ekstraklasy z 30 punktami na koncie. Obecnie obowiązujący kontrakt "Poldiego" - w roli zawodnika - ważny jest jeszcze do końca czerwca przyszłego roku.