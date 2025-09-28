- To był dla mnie trochę pechowy turniej - od tych słów rozmowę z dziennikarzami rozpoczął Tomasz Fornal, który rzeczywiście na Filipinach znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. A brak tego przyjmującego w optymalnej dyspozycji był niewątpliwie mocno odczuwalny. W półfinale z Włochami był zdolny tylko do bronienia, a nie dawał rozgrywającemu żadnej opcji w ataku.

Tomasz Fornal: Dałem trochę pozytywnej energii

- Doskwierały mi plecy, ale taki jest sport. Mówiłem wam ostatnio, musi być równowaga w przyrodzie. Jak większość sezonu nie miałem większych problemów, tak niestety - choć nie jest to nic poważnego - ale tu kontuzja mnie blokowała. Plecy mają to do siebie, że ciężko jest w jakikolwiek sposób trenować. Najważniejsze jest to, że byłem dziś w stanie w jakikolwiek sposób pomóc chłopakom, dać trochę pozytywnej energii i nieco zmienić tę nerwowość, żeby było troszkę więcej luzu. I mam nadzieję, że to się udało. Wygraliśmy 3:1 i to jest najważniejsze - podkreśli as naszej reprezentacji.

Dziś także nie był w pełni dysponowany, ale starał się stanąć na wysokości zadania. I w swoim stylu, wykonując udany pojedynczy blok na Indrze, spowodował, że po polskiej stronie siatki zrobiło się trochę żywiej i przestały pojawiać się tzw. głupie błędy.

- Na pewno też nie było łatwo po wczorajszej przegranej wyczyścić głowę i podejść bez żadnego uszczerbku do takiego meczu. Najważniejsze, że potrafiliśmy się pozbierać. Bo wydaje mi się, że byłoby niezbyt przyjemnie, gdybyśmy wracali do Polski z czwartym miejscem - zaznaczył.

Zapytany przez korespondenta Interii, czy "na gorąco" zdążył już poczuć radość i docenienie tego, że brązowy medal to także konkretna "blacha".

- Na pewno tak. Doceniamy to, co w tym sezonie osiągnęliśmy. Wydaje mi się, że ten sezon jest sukcesem i nie można tego w jakiś sposób lekceważyć. Uważam, że nie ma drugiej takiej reprezentacji, która od kilku lat z każdej imprezy przywozi medale. Niektórzy mają momenty lepsze, inni gorsze, a my jesteśmy w miarę stabilni i z każdej imprezy wracamy na podium - odparł.

Fornal z apelem ws. Sasaka: Proponuję trochę czasami ochłodzić głowę

A za moment otworzyć wątek, który bezpośrednio dotyczył Kewina Sasaka. Krótko mówiąc, pod wpływem treści, które mu się wyświetliły, postanowił wziąć w obronę kolegę i nadać właściwą narrację do recenzowania jego gry przeciwko Włochom.

- Dla kilku zawodników był to pierwszy tak poważny turniej. Na przykład dla Kewina Sasaka, bo dwa lata temu ten chłopak jeszcze trenował do Uniwersjady. Oczywiście nie mam nic do chłopaków, ale jest to trochę inny poziom. Jak nie za bardzo czytam te wszystkie artykuły, tak nie da się ukryć, że wyskakuje to z automatu. Proponuję trochę czasami ochłodzić głowę, bo Kewin zagrał fenomenalny sezon, a wczoraj były na nim wieszane psy, jakby był najgorszym zawodnikiem na świecie. A on gra fenomenalny sezon, wywalczył mistrzostwo Polski, był liderem w swojej drużynie, zdobył złoty medal Ligi Narodów i dostał nagrodę najlepszego atakującego, a wczorajszy mecz mu po prostu nie wyszedł. Ale taki jest sport. Dwa lata temu ten chłopak jeszcze nawet nie myślał, że będzie miał taką okazję, by wziąć udział w półfinale mistrzostw świata, grać z Włochami i przez cały sezon prezentować taką formę. Więc czasami proponuję powstrzymać się od niektórych komentarzy - zaapelował Fornal.

Ściągnięcie brązowego medalu wyjaśnił w następujący sposób: - Nieprzyjemna jest ta zawieszka na szyi i trochę drapie.

Z Manili - Artur Gac

