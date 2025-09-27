Marzenia Marcina Komendy zawisły na włosku. Kontuzja, a potem zmiana fachu. Zdecydował przypadek

Marcin Komenda od 2022 roku broni barw Bogdanki LUK Lublin, z którą kilka miesięcy temu wywalczył historyczne mistrzostwo Polski oraz Puchar Challenge. Następnie wziął udział z reprezentacją Polski w Lidze Narodów i w chińskim Ningbo sięgnął po złoto. 29-latek ma także w swojej kolekcji brązowe medale Ligi Narodów (2019, 2024), brąz mistrzostw Europy (2019) oraz srebrny medal Pucharu Świata (2019).

Komenda swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w Krakowie, ale wcale nie musiał zostać siatkarzem. Jego pierwszą sportową miłością byłą piłka nożna.

Na początku chciałem być piłkarzem, piłka nożna zawsze mi się podobała, jednak ze względu na warunki fizyczne bardziej nadawałem się do siatkówki. Mama grała w siatkówkę, wujek, ciocia, dlatego siatkówka w moim domu zawsze była obecna. Ze względu na tatę zastanawiałem się jedynie nad piłką ręczną, ale pewnie mama bardziej mnie namawiała i dlatego poszedłem na siatkówkę

Siatkówka nie była pierwszą miłością Marcina Komendy. Chciał zostać piłkarzem

Na przeszkodzie stanęła kontuzja w dzieciństwie. Rodzice udali się z Marcinem, który często odczuwał ból, do lekarza, a pierwsza diagnoza była niepokojąca. - Pierwsza diagnoza, która się pojawiała, to to, że może nie chodzić. Był to szok - opowiadała mama siatkarza, Edyta Komenda w rozmowie z tvpsport.pl. Problem jednak został rozwiązany przez odpowiednie wkładki do butów.

Marcin zakończył jednak przygodę z piłką, ale nie zrezygnował ze sportu. W przedszkolu brał udział w zawodach w tańcu towarzyskim, później postawił na piłkę ręczną. Siatkówka dopiero pojawiła się po jakimś czasie.

Marcin połknął bakcyla w pierwszej klasie gimnazjum. Pojechał na turniej z trenerem Pozłutko i starszymi chłopakami. Nie wiem dokładnie co się tam wydarzyło, ale przyjechał bardzo zaangażowany w siatkówkę. Wcześniej po głowie chodziła mu piłka nożna. Po tym turnieju wrócił jednak bardzo odmieniony

Ryszard Pozłutko był pierwszym siatkarskim trenerem Marcina Komendy. - Największym wyczynem było to, że Marcina wyciągnęło się z piłki nożnej. Podejrzewam, że dziś grałby w reprezentacji Polski na obronie. Dał sobie też spokój z piłką ręczną. Kiedy graliśmy jako reprezentacja szkoły, to wszystkie bramki, które zdobywaliśmy, były autorstwa Marcina rzucane z połowy boiska. Podejrzewam, że gdziekolwiek by nie trenował, to sukces byłby taki sam - opowiadał jego pierwszy trener. Komenda w wywiadzie dla nowiny24.pl przyznał, że wiele zawdzięcza temu szkoleniowcowi. - To on postawił na mnie jako rozgrywającego, dzięki niemu mogłem się rozwijać na tej pozycji. Nie bał się na mnie stawiać i to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, to także jego zasługa - mówił w 2019 roku.

W ten sposób rozpoczęła się siatkarska przygoda Komendy. Szybko wyjechał z Krakowa, aby trenować w Resovii Rzeszów, a następnie w SMS PZPS Spała. Później reprezentował barwy Effectora Kielce, GKS Katowice, Asseco Resovii i Stali Nysa.

Marcin Komenda: Od czwartego seta kompletnie przestaliśmy grać w siatkówkę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marcin Komenda (z numerem 4.) w reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Marcin Komenda (w środku kadru) Marcin Golba AFP

Liga Narodów siatkarzy. Marcin Komenda po meczu Polska - Włochy żałuje jednej akcji Mateusz Birecki/REPORTER Reporter