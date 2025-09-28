Polacy z brązem mistrzostw świata. Otrzymają pokaźny czek
Reprezentacja Polski siatkarzy w niedzielę wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata - do tej pory "Biało-Czerwoni" zdobywali złoto lub srebro, ale nigdy trzeciego miejsca. Co więcej, zwycięstwo w meczu o brąz to nie tylko powód do radości, ale także konkretna nagroda finansowa. Światowa Federacja Siatkówki bowiem przeznaczyła dla medalistów wysokie premie, choć różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami są znaczące.
Polscy siatkarze znów zapisali się w historii. W niedzielę sięgnęli po brązowy medal mistrzostw świata, zamykając tym samym swoją medalową kolekcję. Dotąd w dorobku "Biało-Czerwonych" były trzy złota i dwa srebra, ale nigdy brązu. Teraz to się zmieniło - a sukces nabiera jeszcze większej wartości, bo wywalczony został po trudnym półfinale z Włochami i wymagającym pojedynku o trzecie miejsce.
Nie tak to miało wyglądać, ale jest medal. Tyle polscy siatkarze zarobią za brąz mistrzostw świata
Turniej na Filipinach nie układał się idealnie. Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia co prawda przeszli przez fazę grupową pewnie, ale w półfinale natrafili na rywala, który od lat jest dla nas szczególnie niewygodny. To właśnie Włosi odebrali Polakom marzenie o złocie już trzy lata temu w finale w katowickim Spodku, a teraz powtórzyli ten scenariusz w półfinale. Znów byli bezlitośni, wygrywając 3:0 i spychając "Biało-Czerwonych" do meczu o trzecie miejsce.
Spotkanie o brąz miało jednak inny wymiar niż tylko walkę o podium. To była próba charakteru - czy po tak bolesnej porażce Polacy będą w stanie wrócić na parkiet i zagrać o coś, czego nigdy wcześniej nie zdobyli? Odpowiedź okazała się budująca. Zespół zareagował najlepiej, jak mógł, i udowodnił, że nawet jeśli droga do finału bywa zamknięta, to wciąż potrafi sięgać po medale. Czechów pokonali 3:1.
To już cztery mistrzostwa świata z rzędu, w których nasza drużyna wraca do kraju z krążkiem. Takiej serii mogą nam pozazdrościć nawet siatkarskie potęgi. Choć w ostatnich dwóch edycjach zabrakło złota, to konsekwencja w budowaniu sukcesów robi ogromne wrażenie i podkreśla stabilną pozycję Polski w światowej czołówce.
Nie warto zapominać, że medal mistrzostw świata to dla "Biało-Czerwonych" nie tylko powód do ogromnej dumy, ale również... konkretna nagroda finansowa. Światowa Federacja Siatkówki przewidziała dla medalistów premie, różnicując je w zależności od miejsca. Za brąz polska drużyna otrzyma 250 tys. dolarów, czyli około 910 tys. złotych. To sporo, choć mniej niż w przypadku dwóch najwyższych stopni podium - wicemistrzowie świata dostają 500 tys. dolarów, a triumfatorzy aż milion.