Polacy z brązem mistrzostw świata. Otrzymają pokaźny czek

Polscy siatkarze znów zapisali się w historii. W niedzielę sięgnęli po brązowy medal mistrzostw świata, zamykając tym samym swoją medalową kolekcję. Dotąd w dorobku "Biało-Czerwonych" były trzy złota i dwa srebra, ale nigdy brązu. Teraz to się zmieniło - a sukces nabiera jeszcze większej wartości, bo wywalczony został po trudnym półfinale z Włochami i wymagającym pojedynku o trzecie miejsce.

Turniej na Filipinach nie układał się idealnie. Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia co prawda przeszli przez fazę grupową pewnie, ale w półfinale natrafili na rywala, który od lat jest dla nas szczególnie niewygodny. To właśnie Włosi odebrali Polakom marzenie o złocie już trzy lata temu w finale w katowickim Spodku, a teraz powtórzyli ten scenariusz w półfinale. Znów byli bezlitośni, wygrywając 3:0 i spychając "Biało-Czerwonych" do meczu o trzecie miejsce.

Spotkanie o brąz miało jednak inny wymiar niż tylko walkę o podium. To była próba charakteru - czy po tak bolesnej porażce Polacy będą w stanie wrócić na parkiet i zagrać o coś, czego nigdy wcześniej nie zdobyli? Odpowiedź okazała się budująca. Zespół zareagował najlepiej, jak mógł, i udowodnił, że nawet jeśli droga do finału bywa zamknięta, to wciąż potrafi sięgać po medale. Czechów pokonali 3:1.

To już cztery mistrzostwa świata z rzędu, w których nasza drużyna wraca do kraju z krążkiem. Takiej serii mogą nam pozazdrościć nawet siatkarskie potęgi. Choć w ostatnich dwóch edycjach zabrakło złota, to konsekwencja w budowaniu sukcesów robi ogromne wrażenie i podkreśla stabilną pozycję Polski w światowej czołówce.

Nie warto zapominać, że medal mistrzostw świata to dla "Biało-Czerwonych" nie tylko powód do ogromnej dumy, ale również... konkretna nagroda finansowa. Światowa Federacja Siatkówki przewidziała dla medalistów premie, różnicując je w zależności od miejsca. Za brąz polska drużyna otrzyma 250 tys. dolarów, czyli około 910 tys. złotych. To sporo, choć mniej niż w przypadku dwóch najwyższych stopni podium - wicemistrzowie świata dostają 500 tys. dolarów, a triumfatorzy aż milion.

MŚ Siatkarzy: Kadr z meczu Polska - Czechy volleyball world materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski volleyball world materiały prasowe

Tomasz Fornal i Jakub Popiwczak VolleyballWorld materiały prasowe