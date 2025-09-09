Dni do rozpoczęcia MŚ, nagle takie informacje ws. Kurka. Może dokonać niebywałego

Od lat Bartosz Kurek stanowi o sile siatkarskiej reprezentacji Polski. Aktualny kapitan zespołu w narodowych barwach zadebiutował w 2007 roku i świętował wiele sukcesów. W swoim dorobku ma już m.in. dwa złote medale mistrzostw Europy, Ligi Narodów, złoto Ligi Światowej, złoto i srebro mistrzostw świata czy srebro igrzysk olimpijskich.

Możliwe, że na tym się nie skończy, gdyż weźmie także udział w najważniejszej imprezie tego sezonu, mistrzostwach świata. To nie do końca było pewne, ponieważ 37-latek zmagał się już podczas zgrupowania kadry Nikoli Grbicia z problemami zdrowotnymi. W pewnym momencie z powodu bólu pleców opuścił drużynę i na dobre wrócił do niej dopiero na zgrupowanie w Zakopanem.

Mimo to był w stanie odpowiednio przygotować się do nadchodzącego turnieju i weźmie w nim udział. W ten sposób weźmie udział w mistrzostwach świata już po raz czwarty. Tym samym przejdzie do historii polskiej siatkówki, jako dopiero piąty siatkarz z takim osiągnięciem.

Kurek w gronie najlepszych, co za nazwiska

Jak zauważył serwis Sport.pl, przed nim dokonało tego zaledwie czterech graczy. W ich gronie jest Wojciech Rutkowski, Piotr Gruszka, Paweł Zagumny i Krzysztof Ignaczak. Co ciekawe, Kurek mógł mieć jeden występ więcej. Nie wziął jednak udziału w turnieju w 2014 roku. Był wtedy w konflikcie z ówczesnym szkoleniowcem, Stephanem Antigą.

Polscy siatkarze, którzy wzięli udział w czterech mistrzostwach świata:

Bartosz Kurek - 2010, 2018, 2022, 2025

Krzysztof Ignaczak - 1998, 2002, 2010, 2014

Paweł Zagumny - 1998, 2006, 2010, 2014

Piotr Gruszka - 1998, 2002, 2006, 2010

Wojciech Rutkowski - 1956, 1960, 1962, 1966

Zmagania odbędą się na Filipinach. Rozpoczną się już 12 września, a zakończą 28. Reprezentacja Polski do gry w turnieju przystąpi natomiast 13. W ten dzień zmierzą się z kadrą Rumunii. Do tego zagrają także z Katarem i Holandią.

Terminarz fazy grupowej mistrzostw świata Polski:

Sobota, 13 września

15:30, Polska - Rumunia

Poniedziałek, 15 września

15:30, Polska - Katar

Środa, 17 września

12:00, Polska - Holandia

