Dni do rozpoczęcia MŚ, nagle takie informacje ws. Kurka. Może dokonać niebywałego
Już w sobotę, 13 września siatkarze reprezentacji Polski rozpoczną swój udział na mistrzostwach świata. W kadrze na ten turniej znalazł się Bartosz Kurek, który przez długi czas zmagał się z problemami zdrowotnymi. Co ciekawe, jeśli atakujący pojawi się na boisku podczas zmagań, przejdzie do historii. Stanie się to wówczas jego czwarty mundial, na którym bierze udział. Tym samym zostanie dopiero piątym graczem z takim osiągnięciem.
Od lat Bartosz Kurek stanowi o sile siatkarskiej reprezentacji Polski. Aktualny kapitan zespołu w narodowych barwach zadebiutował w 2007 roku i świętował wiele sukcesów. W swoim dorobku ma już m.in. dwa złote medale mistrzostw Europy, Ligi Narodów, złoto Ligi Światowej, złoto i srebro mistrzostw świata czy srebro igrzysk olimpijskich.
Możliwe, że na tym się nie skończy, gdyż weźmie także udział w najważniejszej imprezie tego sezonu, mistrzostwach świata. To nie do końca było pewne, ponieważ 37-latek zmagał się już podczas zgrupowania kadry Nikoli Grbicia z problemami zdrowotnymi. W pewnym momencie z powodu bólu pleców opuścił drużynę i na dobre wrócił do niej dopiero na zgrupowanie w Zakopanem.
Mimo to był w stanie odpowiednio przygotować się do nadchodzącego turnieju i weźmie w nim udział. W ten sposób weźmie udział w mistrzostwach świata już po raz czwarty. Tym samym przejdzie do historii polskiej siatkówki, jako dopiero piąty siatkarz z takim osiągnięciem.
Kurek w gronie najlepszych, co za nazwiska
Jak zauważył serwis Sport.pl, przed nim dokonało tego zaledwie czterech graczy. W ich gronie jest Wojciech Rutkowski, Piotr Gruszka, Paweł Zagumny i Krzysztof Ignaczak. Co ciekawe, Kurek mógł mieć jeden występ więcej. Nie wziął jednak udziału w turnieju w 2014 roku. Był wtedy w konflikcie z ówczesnym szkoleniowcem, Stephanem Antigą.
Polscy siatkarze, którzy wzięli udział w czterech mistrzostwach świata:
Bartosz Kurek - 2010, 2018, 2022, 2025
Krzysztof Ignaczak - 1998, 2002, 2010, 2014
Paweł Zagumny - 1998, 2006, 2010, 2014
Piotr Gruszka - 1998, 2002, 2006, 2010
Wojciech Rutkowski - 1956, 1960, 1962, 1966
Zmagania odbędą się na Filipinach. Rozpoczną się już 12 września, a zakończą 28. Reprezentacja Polski do gry w turnieju przystąpi natomiast 13. W ten dzień zmierzą się z kadrą Rumunii. Do tego zagrają także z Katarem i Holandią.
Terminarz fazy grupowej mistrzostw świata Polski:
Sobota, 13 września
15:30, Polska - Rumunia
Poniedziałek, 15 września
15:30, Polska - Katar
Środa, 17 września
12:00, Polska - Holandia