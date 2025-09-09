Szalony ruch siatkarza, mogło skończyć się fatalnie. I to tuż przed mistrzostwami Europy

Norbert Huber regularnie dostaje powołania do seniorskiej reprezentacji Polski, z którą wywalczył już mistrzostwo Europy w 2023 roku i srebro olimpijskie rok później. W swojej gablocie zapewne miałby także wicemistrzostwo świata z 2022 roku, ale wtedy na czempionat nie pojechał z powodu poważnej kontuzji. Już wcześniej miał jednak na koncie złoto mistrzostw świata, tylko że juniorów, wywalczone w 2017 roku.

Rok przed triumfem z "Biało-Czerwonymi" w tym młodzieżowym turnieju 18-letni wówczas Huber walczył o miejsce w kadrze, która szykowała się do mistrzostw Europy juniorów. Polacy dysponowali wówczas "złotym pokoleniem" - w tamtej drużynie grali m.in. Bartosz Kwolek, Jakub Kochanowski czy Tomasz Fornal, którzy później odnosili sukcesy także jako seniorzy.

Norbert Huber był młodszy od kolegów. I podjął szaloną decyzję

Zarówno Kwolek, jak i Kochanowski i Fornal, urodzili się w 1997 roku. Z tego rocznika była zresztą większość siatkarzy powołanych później przez Sebastiana Pawlika. Huber był o rok młodszy, a to oznacza, że miał trudniejsze zadanie, by poziomem "dociągnąć" do tego, co prezentują jego koledzy. Szczególnie, że w kadrach młodzieżowych te różnice są bardziej widoczne niż w drużynach seniorskich.

"Był 2016 rok zbliżały się mistrzostwa Europy kadetów, a ja, choć byłem rok młodszy, znalazłem się w grupie pościgowej i miałem szansę dołączyć na turniej do chłopaków z wiodącego rocznika 1997" - wspominał kilka lat temu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

To właśnie z rywalizacją o powołanie na turniej wiążę się niecodzienna historia z udziałem Hubera. Otóż środkowy na krótko przed mistrzostwami złamał palec w prawej dłoni. Założono mu gips, który nosił jeszcze na dwa tygodnie przed startem turnieju. Wówczas siatkarz podjął szaloną i ryzykowną decyzję, by na czas treningów zdejmować gips, owijać dłoń specjalną taśmą wzmacniającą i jak gdyby nigdy nic brać udział w ćwiczeniach.

Czułem, że trener może na mnie postawić i chciałem za wszelką cenę wykorzystać tę szansę. Do mojej głowy w ogóle nie dochodziło myślenie, że złamałem palec i muszę na jakiś czas dać sobie spokój z graniem. Uważałem, że zbyt ciężko pracowałem, myśląc o mistrzostwach, żeby teraz odpuścić

Ryzyko się opłaciło, Huber zyskał uznanie w oczach trenera i poleciał na mistrzostwa. A tam razem z kolegami wywalczył złoto. I chociaż jego ryzykowne posunięcie mogło zakończyć się fatalnie, bo pogłębieniem kontuzji i to na oczach Fornala, Kochanowskiego oraz pozostałych kolegów, to ten we wspomnianej rozmowie z "Przeglądem Sportowym" dał do zrozumienia, że niczego nie żałuje. "Jeżeli znalazłbym się jeszcze raz w podobnej sytuacji, bez zawahania zrobiłbym to samo" - wyznał.

Ryzykowanie własnym zdrowiem przed ważnym turniejem pokazuje, jak ambitnym zawodnikiem już od samego początku kariery był Huber. Środkowy potwierdzał to też w kolejnych sezonach - również w 2025 roku, gdy mimo problemów zdrowotnych i przejścia zabiegu przegrody nosowej wywalczył powołanie na mistrzostwa świata.

