Kibice dotrzymali słowa. Dariusz Mioduski przeżył koszmar. 24 sekundy i atak

Łukasz Żurek

Wydawało się, że taki wieczór Dariusz Mioduski mógł przeżyć tylko w najmroczniejszych snach. Tym razem wszystko działo się jednak naprawdę. Przez 90 minut prezes i właściciel Legii był lżony przez kibiców własnego klubu. To efekt totalnej zapaści sportowej zespołu, który miał walczyć o tytuł mistrza Polski. Po niedzielnej porażce z Piastem Gliwice (0:1) ekipa z Łazienkowskiej jest już niemal na samym dnie ligowej tabeli.

Mężczyzna o siwych, kręconych włosach ubrany w czarną kurtkę znajduje się na stadionie lub obiekcie sportowym, w tle widać rozmyte sylwetki osób i czerwone trybuny.
Dariusz MioduskiPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

"Chcieliśmy uczcić z Wami nasze urodziny. Niestety nie da się dobrze bawić w atmosferze pogrzebu. Urodziny odwołujemy. Mioduski potrafi zepsuć wszystko, nawet nasze urodziny. Jubileusz przekładamy na lepsze czasy" - to fragment odezwy zamieszczonej w sieci w piątek przez grupe ultras "Nieznani Sprawcy".

"Przyjdźcie na niedzielny mecz tylko w jednym celu. Razem 'podziękujemy' nieudacznikowi za to wszystko, co zrobił z naszą Legią" - apelowali członkowie formacji, którzy obchodzą 20-lecie istnienia.

Zyskali posłuch. Mimo że na meczu z Piastem Gliwice nie było kompletu publiczności, plan udało się zrealizować. Prezes Mioduski był obrażany przez kibicowską brać przez 90 minut spotkania. Festiwal pogardy rozpoczął się już w 24. sekundzie spotkania.

Dariusz Mioduski persona non grata przy Łazienkowskiej. Kibice proszą prezesa o opuszczenie klubu

Z uwagi na natłok wulgaryzmów, hasła wykrzykiwane chóralnie z trybun nie nadają się do cytowania. Ujmując rzecz dyplomatycznie - fani Legii prosili sternika, żeby znalazł sobie inne zajęcie w życiu. To efekt ich narastającej od wielu tygodni frustracji.

Ekipa z Łazienkowskiej odpadła już z Pucharu Polski i straciła szanse na awans do pucharowej fazy Ligi Konferencji. Tu sprawa została przesądzona po czwartkowej porażce 1:2 z FC Noah z Armenii. Za kilka dni trzeba jeszcze rozegrać spotkanie z Lincoln Red Imps z Gibraltaru.

    Najbardziej dramatycznie wygląda jednak sytuacja w tabeli. Wiosną Legia będzie toczyć batalię o uniknięcie degradacji. Po porażce z Piastem 0:1 drużyna osiadał na przedostatnim iejscu w tabeli. I na nim przezimuje.

    "Mioduski, Legia będzie wielka. Albo będzie Twoja" - to treść jednego z transparentów wywieszonych na "Żylecie". Przykład kibicowskiej rozpaczy wyrażonej w elegancki sposób. Zupełnie odosobniony.

      Noah - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Tłum kibiców na stadionie, trzymających duży transparent z napisem 'NIEUDACZNIK' oraz mniejszy transparent 'ZAWSZE Z WAMI', wyrażających silne emocje wobec odbiorcy transparentu.
      Niedzielny wieczór przy Łazienkowskiej PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

