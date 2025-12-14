Gwiazdor Grbicia pilnie potrzebował operacji. Trafił na stół, a teraz to

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Pawła Zatorskiego. Libero reprezentacji Polski oraz Asseco Resovii Rzeszów walczył o to, aby wrócić do zdrowia i gry w barwach ekipy z Podkarpacia. Jego rekonwalescencja była jednak żmudna, bo sam zabieg również nie należał do najłatwiejszych.

Jeden z filarów kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia musiał poddać się zabiegowi biodra w grudniu poprzedniego roku. Dokładnie rok po tamtych wydarzeniach, Zatorski postanowił napisać w mediach społecznościowych specjalny posty, w którym opowiedział swoim fanom, jak ważna była to dla niego operacja i jak dziś czuje się, już będąc po zabiegu. Jak sam mówi, dostał nowe życie.

Orlen Zastal Zielona Góra - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Gwiazdor Grbicia pilnie potrzebował operacji. "Pokroili mnie". Poruszające wyznanie

- Równo rok temu mnie pokroili (zdj. nr 5, 6, 7 i 8) chwilę później zacząłem walkę o powrót do sprawności dzięki temu ciężkiemu procesowi czuję się jakbym dostał nowe sportowe życie i jestem wielkim szczęściarzem, że na nowo mogę przeżywać te wspaniałe emocje - napisał na Instagramie siatkarz, publikując zdjęcia z czasu, kiedy leżał w szpitalu i przechodził proces rehabilitacji.

Rozwiń

O ile jeden z liderów reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia dziś jest bardzo zadowolony z tego, jak zakończył się ten trudny dla niego okres, to nie miał on łatwego powrotu.

Władze Asseco Resovii Rzeszów ściągnęły bowiem Erika Shojiego z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na jego pozycję, jednak Zatorski wykazał się profesjonalizem i dalej chce pomagać swojej ekipie - bez względu na to, w ilu meczach zagra.

- To trudny temat i nie chce się teraz rozwodzić nad tym, jak zostałem potraktowany po operacji - zaczął podczas niedawnej rozmowy z "TVP Sport". - Niezależnie od tego, w jakim wymiarze będę wykorzystywany, chcę pomóc mojemu zespołowi i trenerowi, który próbuje się odnaleźć w trudnej sytuacji posiadania trzech gotowych do gry i bardzo doświadczonych libero - dodał.

Paweł Zatorski dołączył do Resovii w 2021 roku, przechodząc - podobnie jak teraz Shoji, z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą święcił największe triumfy w karierze klubowej.

Paweł Zatorski (z prawej) po raz ostatni zagrał w reprezentacji Polski w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Paweł Zatorski Bogdanka Volley Cup materiały prasowe

Paweł Zatorski (pierwszy z prawej) podczas ceremonii medalowej w Paryżu Andrzej Iwańczuk/ NurPhoto AFP