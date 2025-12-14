Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia prawie na samym dnie. Klęka już nawet przed ostatnią drużyną tabeli

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Legia Warszawa przegrała 0:1 z Piastem Gliwice w zaległym meczu 1. kolejki Ekstraklasy. Losy spotkania w 83. minucie rozstrzygnął gol Michała Chrapka wprowadzonego z ławki rezerwowych. Na przestrzeni ledwie ośmiu dni warszawianie dwukrotnie polegli w starciu z ostatnią drużyną tabeli, nie zdobywając nawet bramki. Sami nie osunęli się na dno, ale mentalnie są tam już od paru tygodni.

Zacięta walka piłkarzy podczas meczu piłki nożnej, zawodnicy w niebiesko-czerwonych i biało-czarnych strojach rywalizują o piłkę, widoczne duże napięcie i sportowa dynamika na tle stadionowej publiczności.
Ten obrazek nie pozostawia wątpliwości - oba zespoły toczyły desperacką batalię o ucieczkę ze strefy spadkowejPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Stawka tego spotkania była niebagatelna. Tak należy postrzegać ucieczkę ze strefy spadkowej. By osiągnąć cel, Legii wystarczył remis. Piast musiał sięgnąć po komplet punktów.

Oba zespoły stanęły naprzeciw siebie ledwie osiem dni wcześniej. W Gliwicach aż do 85. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. W gościnie warszawianie polegli ostatecznie 0:2.

Legia - Piast. Gliwiczanie uciekają ze strefy spadkowej. Duszna stypa przy Łazienkowskiej

Już w drugiej minucie Kacper Tobiasz został zmuszony do pierwszej interwencji. To oznaczało, że ostatnia drużyna tabeli nie pojawiła się w stolicy, żeby się położyć. Legia nie budzi respektu od wielu tygodni i na razie niewiele wskazuje, by miało się to raptownie zmienić.

Zgodnie z przewidywaniami obie strony zaprezentowały festiwal niemocy. Jego kulminacją była sytuacja z 32. minuty. Mileta Rajović znalazł się wtedy w sytuacji sam na sam z Frantiszkiem Plachem, ale zmarnował okazję popisowo.

Potem Legia postraszyła jeszcze serią jałowych rzutów rożnych i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Liczba fauli zdecydowanie górowała nad statystyką efektownych zagrań. Na trybunach rozpacz i rozgoryczenie - z elementami szydery.

Zobacz również:

Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Czy zagrają jeszcze kiedyś w jednej drużynie?
La Liga

Płyną dramatyczne wieści z Hiszpanii. Sytuacja jest krytyczna. To ma być koniec

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Zobacz również:

    Selekcjoner Jan Urban
    Piłka nożna

    Nie da się na to patrzeć. Kadrowicz Urbana antybohaterem kolejki. To koniec

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek

      Po zmianie stron czystego futbolu w tym spotkaniu nie było ani grama więcej. Może dlatego, że żaden z trenerów nie zdecydował się na zmiany. Posłali do boju tych samych zawodników, mimo że obaj nie mieli prawa być zadowoleni z pierwszych 45 minut.

      Kiedy wydawało się, że żadna siła nie skieruje piłki do bramki, padł gol dla gości. Na listę strzelców wpisał się wprowadzony z ławki rezerwowych Michał Chrapek. Przymierzył idealnie z rzutu wolnego i zrobiło się 0:1.

      Tym sposobem Legia zanotowała 11. mecz z rzędu bez zwycięstwa. Teraz musi przezimować na przedostatnim miejscu w tabeli. Dla kibiców z Łazienkowskiej to koszmar na jawie, który nie chce się skończyć.

      Strach pomyśleć, co się wydarzy w najbliższy czwartek, kiedy w Warszawie zjawi się ekipa z Gibraltaru, by rozegrać ostatnią kolejkę Ligi Konferencji.

      Statystyki meczu

      Legia Warszawa
      0 - 1
      Piast Gliwice
      Posiadanie piłki
      52%
      48%
      Strzały
      7
      6
      Strzały celne
      2
      3
      Strzały niecelne
      4
      1
      Strzały zablokowane
      1
      2
      Ataki
      89
      68
      Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Trzech piłkarzy w niebiesko-czerwonych strojach świętuje sukces na murawie, biegnąc z radością i obejmując się wzajemnie, w tle rozmyta widownia stadionu.
      Losy spotkania rozstrzygnął kapitalny gol Michała Chrapka (w środku) z rzutu wolnego Leszek SzymańskiPAP
      Piłkarz w białym stroju kuca, trzymając się za twarz, otoczony przez zawodników drużyny przeciwnej w niebiesko-czerwonych strojach, na murawie boiska piłkarskiego.
      Rafał Augustyniak 23 października zdobył dwie bramki w meczu z Szachtarem Donieck (2:1). To wtedy Legia wygrała po raz ostatni Leszek SzymańskiPAP
      Trener w sportowej kurtce z logo klubu Legia Warszawa patrzy na zegarek, w tle dwóch mężczyzn w zielonych kamizelkach z krzyżem oraz inni członkowie zespołu w czarnych ubraniach. Scena na ławce rezerwowych podczas meczu piłkarskiego.
      Tak, za chwilę koniec. Jeszcze tylko starcie z Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji i Inaki Astiz pożegna się z rolą opiekuna LegiiIgor JakubowskiNewspix.pl

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja