Legia prawie na samym dnie. Klęka już nawet przed ostatnią drużyną tabeli

Stawka tego spotkania była niebagatelna. Tak należy postrzegać ucieczkę ze strefy spadkowej. By osiągnąć cel, Legii wystarczył remis. Piast musiał sięgnąć po komplet punktów.

Oba zespoły stanęły naprzeciw siebie ledwie osiem dni wcześniej. W Gliwicach aż do 85. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis. Ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. W gościnie warszawianie polegli ostatecznie 0:2.

Legia - Piast. Gliwiczanie uciekają ze strefy spadkowej. Duszna stypa przy Łazienkowskiej

Już w drugiej minucie Kacper Tobiasz został zmuszony do pierwszej interwencji. To oznaczało, że ostatnia drużyna tabeli nie pojawiła się w stolicy, żeby się położyć. Legia nie budzi respektu od wielu tygodni i na razie niewiele wskazuje, by miało się to raptownie zmienić.

Zgodnie z przewidywaniami obie strony zaprezentowały festiwal niemocy. Jego kulminacją była sytuacja z 32. minuty. Mileta Rajović znalazł się wtedy w sytuacji sam na sam z Frantiszkiem Plachem, ale zmarnował okazję popisowo.

Potem Legia postraszyła jeszcze serią jałowych rzutów rożnych i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o pierwszą połowę. Liczba fauli zdecydowanie górowała nad statystyką efektownych zagrań. Na trybunach rozpacz i rozgoryczenie - z elementami szydery.

Po zmianie stron czystego futbolu w tym spotkaniu nie było ani grama więcej. Może dlatego, że żaden z trenerów nie zdecydował się na zmiany. Posłali do boju tych samych zawodników, mimo że obaj nie mieli prawa być zadowoleni z pierwszych 45 minut.

Kiedy wydawało się, że żadna siła nie skieruje piłki do bramki, padł gol dla gości. Na listę strzelców wpisał się wprowadzony z ławki rezerwowych Michał Chrapek. Przymierzył idealnie z rzutu wolnego i zrobiło się 0:1.

Tym sposobem Legia zanotowała 11. mecz z rzędu bez zwycięstwa. Teraz musi przezimować na przedostatnim miejscu w tabeli. Dla kibiców z Łazienkowskiej to koszmar na jawie, który nie chce się skończyć.

Strach pomyśleć, co się wydarzy w najbliższy czwartek, kiedy w Warszawie zjawi się ekipa z Gibraltaru, by rozegrać ostatnią kolejkę Ligi Konferencji.

Statystyki meczu Legia Warszawa 0 - 1 Piast Gliwice Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 7 6 Strzały celne 2 3 Strzały niecelne 4 1 Strzały zablokowane 1 2 Ataki 89 68

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Losy spotkania rozstrzygnął kapitalny gol Michała Chrapka (w środku) z rzutu wolnego Leszek Szymański PAP

Rafał Augustyniak 23 października zdobył dwie bramki w meczu z Szachtarem Donieck (2:1). To wtedy Legia wygrała po raz ostatni Leszek Szymański PAP

Tak, za chwilę koniec. Jeszcze tylko starcie z Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji i Inaki Astiz pożegna się z rolą opiekuna Legii Igor Jakubowski Newspix.pl