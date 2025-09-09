Koniec mistrzostw, nagle cios dla Stefano Lavariniego. Werdykt już zapadł

Polskie siatkarki wprawdzie pojechały na mistrzostwa świata jako trzecia drużyna ostatniej Ligi Narodów, ale od początku było wiadomo, że drużynie Stefano Lavariniego ciężko będzie zdobyć medal. "Biało-Czerwone" miały pecha, bo już najpóźniej w ćwierćfinale mogły trafić na niepokonane od ponad roku Włoszki, które były faworytkami do złota. Taki scenariusz się ziścił, nasze siatkarki najpierw wygrały fazę grupową, w 1/8 finału wyeliminowały Belgię, a w ćwierćfinale zmierzyły się z zawodniczkami z Italii. I zostały rozbite w trzech setach (17:25, 21:25, 18:25).

Turniej rozgrywany w Tajlandii ostatecznie wygrały właśnie Włoszki, które w finale po tie-breaku pokonały Turczynki. Po brąz sięgnęły z kolei Brazylijki - one również potrzebowały pięciu setów, by przypieczętować zwycięstwo nad Japonkami. Emocjonujące mistrzostwa dobiegły końca, co jest dobrą okazją do podsumowań. O takie w felietonie "Okiem Diabła" pokusił się Jakub Bednaruk, który w przeszłości był zawodnikiem i trenerem, a obecnie spełnia się jako komentator i ekspert Polsatu Sport.

"Wygrywają Włoszki, ale cierpiąc i grając na sam koniec prostą, meczącą siatkówkę bez polotu, ale jakie to ma znaczenie? Żadne. Medal wisi na szyi. Velasco pewnie wie, że przepchnął półfinał i finał. Wie, że potrzebował cudu (Cud we Włoszech nazywa się Egonu-Antropowa) i cud przyszedł, bo tak przygotował zespół" - skwitował sukces Włoszek, które mimo problemów zdrowotnych i urazów w kadrze wywalczyły upragniony tytuł.

Polskie siatkarki bezlitośnie podsumowane po mistrzostwach

Bednaruk dobitnie podsumował też występ Polek, dając jasno do zrozumienia, że jego zdaniem te odstają poziomem od czołowych drużyn na świecie.

Odstajemy umiejętnościami od drużyn, które na dużych turniejach wchodzą na swój najwyższy poziom i niestety różnica się nie zmniejsza

Jak zaznaczył ekspert, porównując Polki do najlepszych zespołów globu, widać "różnicę potencjału". I zwrócił uwagę na to, że "Biało-Czerwone" będą musiały mocno się postarać, by wywalczyć awans na turniej olimpijski w Los Angeles. Przypomnijmy, że na igrzyskach poza gospodyniami zagrają mistrzynie Europy (a zdobycie złota przez Polki jest niestety na ten moment mało realne) i innych kontynentów, cztery najlepsze ekipy mistrzostw świata oraz pozostałe najwyżej sklasyfikowane drużyny rankingu FIVB. Czyli zestawienia, w którym "Biało-Czerwone" są obecnie czwarte.

"Ciułajmy nadal te punkty podczas Ligi Narodów, kiedy ci najwięksi nie są w dobrej formie. Pilnujmy w przyszłości po prostu rankingu i cieszmy się, jeżeli rok w rok będziemy grać o medal Ligi Narodów. Nie dało się moim zdaniem nic więcej w Tajlandii wygrać, a można było dużo przegrać, bo wygrana z Niemkami i odwleczenie spotkania z Włoszkami trzeba traktować jako cud" - skwitował.

Analiza Jakuba Bednaruka: Mecz Polska - Włochy z ćwierćfinału MŚ siatkarek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polskie siatkarki volleyball world materiały prasowe

Agnieszka Korneluk, Paulina Damaske, Martyna Czyrniańska w reprezentacji Polski Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini po meczu z Niemkami wbiegł na parkiet wyściskać Paulinę Damaske VolleyballWorld materiały prasowe