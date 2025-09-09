Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec mistrzostw, nagle cios dla Stefano Lavariniego. Werdykt już zapadł

Katarzyna Koprowicz

Katarzyna Koprowicz

Zakończyły się siatkarskie mistrzostw świata kobiet, co stanowi dobrą okazję do podsumowań występów poszczególnych reprezentacji. O takie pokusił się jeden z polskich ekspertów, który dość dobitnie zobrazował postawę podopiecznych Stefano Lavariniego. "Odstajemy umiejętnościami od drużyn, które na dużych turniejach wchodzą na swój najwyższy poziom i niestety różnica się nie zmniejsza" - zaznaczył. A to nie wszystko.

Stefano Lavarini
Stefano LavariniAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Polskie siatkarki wprawdzie pojechały na mistrzostwa świata jako trzecia drużyna ostatniej Ligi Narodów, ale od początku było wiadomo, że drużynie Stefano Lavariniego ciężko będzie zdobyć medal. "Biało-Czerwone" miały pecha, bo już najpóźniej w ćwierćfinale mogły trafić na niepokonane od ponad roku Włoszki, które były faworytkami do złota. Taki scenariusz się ziścił, nasze siatkarki najpierw wygrały fazę grupową, w 1/8 finału wyeliminowały Belgię, a w ćwierćfinale zmierzyły się z zawodniczkami z Italii. I zostały rozbite w trzech setach (17:25, 21:25, 18:25).

Turniej rozgrywany w Tajlandii ostatecznie wygrały właśnie Włoszki, które w finale po tie-breaku pokonały Turczynki. Po brąz sięgnęły z kolei Brazylijki - one również potrzebowały pięciu setów, by przypieczętować zwycięstwo nad Japonkami. Emocjonujące mistrzostwa dobiegły końca, co jest dobrą okazją do podsumowań. O takie w felietonie "Okiem Diabła" pokusił się Jakub Bednaruk, który w przeszłości był zawodnikiem i trenerem, a obecnie spełnia się jako komentator i ekspert Polsatu Sport.

"Wygrywają Włoszki, ale cierpiąc i grając na sam koniec prostą, meczącą siatkówkę bez polotu, ale jakie to ma znaczenie? Żadne. Medal wisi na szyi. Velasco pewnie wie, że przepchnął półfinał i finał. Wie, że potrzebował cudu (Cud we Włoszech nazywa się Egonu-Antropowa) i cud przyszedł, bo tak przygotował zespół" - skwitował sukces Włoszek, które mimo problemów zdrowotnych i urazów w kadrze wywalczyły upragniony tytuł.

    Polskie siatkarki bezlitośnie podsumowane po mistrzostwach

    Bednaruk dobitnie podsumował też występ Polek, dając jasno do zrozumienia, że jego zdaniem te odstają poziomem od czołowych drużyn na świecie.

    Odstajemy umiejętnościami od drużyn, które na dużych turniejach wchodzą na swój najwyższy poziom i niestety różnica się nie zmniejsza
    podkreślił.

    Jak zaznaczył ekspert, porównując Polki do najlepszych zespołów globu, widać "różnicę potencjału". I zwrócił uwagę na to, że "Biało-Czerwone" będą musiały mocno się postarać, by wywalczyć awans na turniej olimpijski w Los Angeles. Przypomnijmy, że na igrzyskach poza gospodyniami zagrają mistrzynie Europy (a zdobycie złota przez Polki jest niestety na ten moment mało realne) i innych kontynentów, cztery najlepsze ekipy mistrzostw świata oraz pozostałe najwyżej sklasyfikowane drużyny rankingu FIVB. Czyli zestawienia, w którym "Biało-Czerwone" są obecnie czwarte.

    "Ciułajmy nadal te punkty podczas Ligi Narodów, kiedy ci najwięksi nie są w dobrej formie. Pilnujmy w przyszłości po prostu rankingu i cieszmy się, jeżeli rok w rok będziemy grać o medal Ligi Narodów. Nie dało się moim zdaniem nic więcej w Tajlandii wygrać, a można było dużo przegrać, bo wygrana z Niemkami i odwleczenie spotkania z Włoszkami trzeba traktować jako cud" - skwitował.

    Analiza Jakuba Bednaruka: Mecz Polska - Włochy z ćwierćfinału MŚ siatkarek. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Grupa siatkarek w białych i czerwonych strojach z numerami, świętujących wspólnie punkt na boisku podczas meczu, widoczne emocje i pozytywna atmosfera wśród zawodniczek.
    Polskie siatkarkivolleyball worldmateriały prasowe
    Zespół siatkarek w biało-czerwonych strojach stoi razem na boisku, zawodniczki są skoncentrowane i okazują emocje po zdobyciu punktu.
    Agnieszka Korneluk, Paulina Damaske, Martyna Czyrniańska w reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
    Trener w biało-czerwonym dresie energetycznie prowadzi drużynę siatkarek podczas meczu, zawodniczki w czerwonych i białych strojach komunikują się między sobą na środku boiska, w tle widać kolejne zawodniczki wchodzące na parkiet.
    Stefano Lavarini po meczu z Niemkami wbiegł na parkiet wyściskać Paulinę DamaskeVolleyballWorldmateriały prasowe

