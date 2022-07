Wcześniejszy debiut Lewandowskiego wykluczony

Po przylocie do Miami spekulowano, że Robert Lewandowski weźmie udział w treningu FC Barcelona, który planowano na godzinę 13 miejscowego czasu. Polaka czekały jednak testy medyczne, po których zaliczeniu nie uczestniczył w zajęciach z drużyną.

Jak pisze hiszpański "As", to sprawia, że debiut Polaka w barwach "Dumy Katalonii" w starciu z Interem Miami jest właściwie wykluczony. Wszystko wskazuje na to, że tak jak pisano wcześniej, Lewandowski doczeka się pierwszego występu dla FC Barcelona w starciu z Realem Madryt, które odbędzie się w Las Vegas.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. STUDIO EKSTRAKLASA - Odcinek 1 (Goście: Boruc, Wieteska). WIDEO INTERIA.TV

Czytaj także: Robert Lewandowski już po testach medycznych

Odejście Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium i transfer do FC Barcelona to wydarzenia, którym żyje cały piłkarski świat. Każdy krok Polaka śledzą sportowe media, a oczekiwanie na jego prezentację i debiut budzi sporo emocji. Wygląda jednak na to, że na jedno i drugie przyjdzie jeszcze chwilę poczekać i "Lewy" zagrał w nowym zespole dopiero przeciwko Realowi.