Bez kapitana w hicie La Ligi. Lewandowski i spółka już wiedzą, sygnał dla Barcelony

W niedzielę doszło przy tym do jeszcze jednych derbów w ramach rozgrywek Primera Division - a mowa tu o starciu Realu Betis z Sevillą FC , w którym "Los Verdiblancos" zatriumfowali 2:1, odnosząc pierwszą wygraną nad "Los Nervionenses" w lidze od blisko sześciu lat, o czym przypomniano m.in. na twitterowym profilu "OptaJose". Pojawiły się jednak i gorsze wieści dla "Zielono-Białych"...

Isco nie zagra w hicie Barcelona - Betis. Kara nadeszła w kiepskim momencie

To wszystko jest o tyle istotne, że dla Isco było to już piąte "żółtko" w bieżącej kampanii, a to oznacza, że będzie zmuszony pauzować w kolejnym występie RB w La Lidze - a jest tu mowa o... starciu z wspominaną już Barceloną.