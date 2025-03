Robert Lewandowski kontra Mbappe, w Madrycie tym żyją. "Pojedynek totalny"

FC Barcelona i Robert Lewandowski w niedzielę musieli zareagować na sobotnie wyczyny Realu Madryt. "Królewscy" dokonali "remontady" i odwrócili wynik 1:2 na 3:2 w domowym meczu z Leganes, dzięki czemu na przynajmniej niepełną dobę zrównali się punktami z "Dumą Katalonii". Dublet ustrzelił Kylian Mbappe, zbliżając się do polskiego napastnika na odległość jednego gola.

Podopieczni Hansiego Flicka stanęli na wysokości zadania. Pokonali Gironę 4:1, a "Lewy" również dwukrotnie pokonał bramkarza drużyny rywala. Tym samym w rywalizacji o Trofeo Pichichi (statuetki dla najlepszego strzelca ligi hiszpańskiej) niewiele się zmieniło, zamiast 23:20 jest 25:22 dla naszego rodaka. Stołeczny "As" pisze o konfrontacji "Blaugrany" właśnie pod kątem pojedynku Polaka z Francuzem. "Pojedynek totalny" - głosi nagłówek, a pod nim zamieszczono aktualne statystyki. "Marca" napisała tylko na małym pasku: "Lewandowski prowadzi Barcelonę dubletem".

Robert Lewandowski na okładkach w Hiszpanii po FC Barcelona - Girona

Rzecz jasna katalońskie media podchodzą do tematu w sposób "pomeczowy", to triumf zespołu jest dla nich najważniejszą sprawą z 30 marca. Nie komplementowały Lewandowskiego, ale całą drużynę. Nie ukrywają jednak, że twarzą zwycięstwa jest "RL9", bo to jego zdjęcie z celebracji bramki pojawiło się w gazetach.