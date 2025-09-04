W Hiszpanii głośno o transferze Lewandowskiego. Media: agent Polaka już działa

Przerwa w rozgrywkach Primera Division i wyjazd poszczególnych zawodników na mecze reprezentacji sprawia, że dziennikarze w Hiszpanii skupiają się bardziej na tym, co dzieje się wokół piłkarzy. Tym razem kataloński "Sport" postanowił pochylić się nad sytuacją Roberta Lewandowskiego, który przecież niedawno odrzucił możliwość przejścia do Arabii Saudyjskiej, gdzie miał inkasować 100 mln euro za sezon gry.

Dla wielu osób takie zachowanie Polaka mogło być zaskoczeniem, bowiem niedawno skończył on 37 lat i wielu piłkarzy na jego miejscu, bez zastanowienia przyjęłoby takie warunki. Polak jednak nadal jest głodny sukcesów i chce walczyć z Barceloną o kolejne trofea. Nie oznacza to jednak, że jego agent nie dba o interesy kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski na zgrupowaniu, a w Hiszpanii głośno o jego transferze. Media: Zahavi działa

Kataloński "Sport" informuje bowiem, powołując się na saudyjskie źródła, że temat przejścia Lewandowskiego nie został definitywnie odrzucony, a jedynie miał zostać odłożony w czasie.

MŚ siatkarek. Włochy - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Agent zawodnika wnioskował o przełożenie negocjacji ze względu na chęć polskiego napastnika pozostania w Barcelonie na razie, obiecując jednocześnie przeanalizowanie saudyjskiego projektu w najbliższej przyszłości - czytamy na łamach portalu.

Co więcej, Saudyjczycy są naprawdę zdeterminowani, aby Robert Lewandowski zagrał w ich lidze. Tamtejsze media, potwierdzić miały u źródła w Saudyjskim Funduszu Inwestycyjnym, że takowa oferta faktycznie została przedstawiona Polakowi, który jest na szczycie listy życzeń w Arabii Saudyjskiej.

- Lewandowski znajdował się na liście potencjalnych nazwisk, które komisja rekrutacyjna chciała sprowadzić do saudyjskiej ligi, ponieważ starali się pozyskać kilka międzynarodowych gwiazd podczas tegorocznego okna transferowego - donosi "Sport".

Umowa Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną obowiązuje jeszcze przez rok. Pomimo tego, że Polak jest jedną z najważniejszych postaci - zarówno na boisku, jak i szatni, władze klubu mogą nie być zdeterminowane, aby zatrzymać 37-latka na stałe - przede wszystkim ze względu na jego wiek. Oferta od Saudyjczyków wydaje się więc niezwykle kusząca.

Na zdjęciu Robert Lewandowski i jego agent Pini Zahavi IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News / imago/PRiME Media Images/EAST NEWS (Andy Rowland) East News

Hiszpanie po meczu z Crveną Zvezdą przekazali ważną wiadomość ws. Lewandowskiego ANDREJ ISAKOVIC / AFP / Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images AFP

Robert Lewandowski - napastnik FC Barcelona i reprezentacji Polski IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Imago Sport and News/East News East News