Gorąco przed Turniejem Czterech Skoczni. Wybuchł skandal, pisma dotarły do FIS. Polak w furii

Sytuacja z marca 2025 roku może na stałe odmienić świat skoków narciarskich. Wówczas podczas mistrzostw świata Norwegowie zostali przyłapani na oszukiwaniu. W związku z tym przewinieniem doszło do serii dyskwalifikacji oraz zawieszeń. To jednak konsekwencje, które spotkały jedynie Norwegów.

Sytuacja z walki o medale ma także swoje następstwa, jeśli chodzi o innych skczoków. Przed sezonem 2025/2026 FIS zdecydował się bowiem bardzo zaostrzyć przepisy dotyczące sprzętu. Wzorem piłki nożnej i wielu innych dyscyplin sportowych, wprowadzono do użytku żółte i czerwone kartki.

Gorąco przed TCS. Sobczyk nie wytrzymał

Te sędziowie rozdają dość chętnie, choć tak naprawdę jeszcze żaden wielki skoczek ukarany nie został. Największą z postaci, które muszą się zmierzyć z tą karą jest z pewnością Władimir Zografski. Bułgar w tym sezonie walczy o miejsca w czołowej dziesiątce, a w klasyfikacji generalnej jest dwunasty.

Wyjazdu do "magicznego Engelbergu" nie zapamięta w tym sezonie zbyt pozytywnie, podobnie jak kolejnych ośmiu skoczków. Sędziowie w miniony weekend zdyskwalifikowali bowiem łącznie aż dziewięciu zawodników z: Rumunii, Włoch, Kanady, USA, Finlandii, Chin, Bułgarii oraz Kazachstanu.

Kilku z nich "oberwało" z racji na złamanie przepisu SCE 1.2.1.2, który traktuje o kształcie nart. Jednym z nich był właśnie Zografski, które swoje próby oddaje na "deskach" słoweńskiej marki Slatnar. Oprócz niego z produktów tego producenta korzystają także: Daniela Toth, Mihnea Alexandru Spulber.

- Problemem w przypadku Władimira było niedopasowanie kształtu szpiców nart do szablonu. Chodziło o zaledwie trzy milimetry! Trzy milimetry! A przecież to oczywiste, że nie da się nart poszerzyć w garażu samodzielnie, można je co najwyżej podszlifować, przyciąć. Jesteśmy wściekli - grzmi Grzegorz Sobczyk w rozmowie z "TVP Sport".

- Taka różnica nie daje żadnej korzyści zawodnikom, zapewniam - dodał sam Slatnar, który według informacji TVP Sport miał zapewnić, że podczas zbliżającego się Turnieju Czterech Skoczni nie będzie w tej kwestii najmniejszego problemu. Dyskwalifikacja oznacza także wlepienie żółtej kartki.

To sprawia, że skoczkowie będą zagrożeni potencjalną dłuższą pauzą, a ta wydarzenia z Engelbergu były całkowicie niezależne od nich samych. - To nie była ich wina, tylko nasza. Nie powinni mieć tych kartek - skomentował bardzo klarownie Slatnar. To jednak nie koniec działań, jakie podjęto.

Według informacji przekazanych przez TVP Sport do FIS trafiły już oficjalne noty protestacyjne. Pismo w tej sprawie wysłał także Slatnar. "Zgodnie z wytycznymi, kartki są przyznawane zawodnikom za intencjonalne przewinienia. Tym bardziej prosimy o wyjaśnienie tej decyzji FIS i Państwa perspektywę" - czytamy.

Wewnątrz FIS trwa komunikacja, co należałoby zrobić w tej sprawie, a przed skoczkami pierwsza wielka impreza w tym sezonie. Turniej Czterech Skoczni może być dla wielu ekip szansą na pokazanie niespodzianek sprzętowych i przetestowanie ich już przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi.

Kulisy skandalu na MŚ w skokach narciarskich. To nie koniec konsekwencji dla Norwegów? „Działy się rzeczy straszne”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kacper Tomasiak podsumował pierwszy konkurs Pucharu Świata w Engelbergu Foto Olimpik AFP

Fredrik Villumstad, jeden z pięciu norweskich zawodników w kadrze na PŚ w Lahti AFP

Puchar Świata w Oberstdorfie. Kiedy skaczą Polacy? Sprawdź, gdzie oglądać KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP