Lewandowski na zgrupowaniu, a tu nagle koszmarne wieści. Wiadomość przyszła z Barcelony

FC Barcelona nie zaczęła tego sezonu w takim imponującym stylu, jak to miało miejsce rok temu. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka wówczas zszokował cały świat, bo po zapaści, która miała miejsce we wcześniejszych rozgrywkach. Po erze Xaviego Hernandeza nie było żadnego śladu. Niemiecki szkoleniowiec sprawił, że drużyna zaczęła od razu znakomicie funkcjonować.

Ostatecznie dobra forma przełożyła się na końcowe triumfy, bo "Blaugrana" sięgnęła po wygrane w La Liga, pucharze Hiszpanii oraz superpucharze Hiszpanii. We wszystkich rozgrywkach na ostatniej prostej wyprzedziła oczywiście Real Madryt. W tym sezonie podopieczni Hansiego Flicka chcą powtórzyć to, co zrobili w poprzednich rozgrywkach, ale początek idealny nie jest.

Flick traci gwiazdę. Kolejny problem w Barcelonie

Piłkarze "Dumy Katalonii" rozjechali się bez kompletu punktów zdobytego w trzech meczach ligowych. Tak naprawdę tylko pierwsze spotkanie było naprawdę łatwe, Barcelona pokonała wówczas Majorkę 3:0. Już wtedy Niemiec miał zastrzeżenia do swoich zawodników. Zdecydowanie głośniejsze pretensje pojawiły się po wygranym 3:2 spotkaniu z Levante, bo Barcelona musiała odrabiać straty z wyniku 0:2. Ostatecznie się udało, ale czerwony alarm zaczął być coraz bardziej widoczny.

Pierwsza wpadka przyszła tuż przed startem pierwszej w tym sezonie przerwy reprezentacyjnej. "Blaugrana" tylko zremisowała 1:1 z Rayo Vallecano i piłkarze na zgrupowania swoich kadr rozjechali się w średnich nastrojach. Jednym z tych, którzy opuścili Barcelonę na te dni, jest oczywiście Robert Lewandowski. W klubie niespodziewanie pozostał jednak Alejandro Balde.

Hiszpański lewy obrońca mimo swojego bardzo wysokiego poziomu nie potrafi odnaleźć uznania w oczach selekcjonera mistrzów Europy. Po środowym treningu z Katalonii zaczęły płynąć niepokojące wieści dla "Lewego" i spółki. W mediach pojawił się bowiem temat problemów mięśniowych defensora. Niedługo później klub wypuścił oficjalny komunikat medyczny po badaniach. "Alejandro Balde podczas dzisiejszego treningu doznał lekkiego urazu mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze" - przekazano.

Sformułowanie "lekki uraz" mogło napawać optymizmem. Po kilkudziesięciu minutach dziennikarze zaczęli jednak informować, jak długa będzie absencja 21-letniego obrońcy. Według Heleny Condis z radia COPE Balde ma być poza grą przez trzy tygodnie, z kolei dziennik "As" twierdzi, że przerwa może potrwać nawet miesiąc. Patrząc na terminarz, oznacza to opuszczenie od czterech do sześciu meczów, w tym dwa prestiżowe w Lidze Mistrzów - z Newcastle (14 września) oraz PSG (1 października). Ta strata może zaboleć Hansiego Flicka.

