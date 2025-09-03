Znów głośno o ter Stegenie. Wychodzą nowe wieści z szatni. Maczał w tym palce
W ostatnich miesiącach nazwisko Marca-Andre ter Stegena nie schodziło z pierwszym stron gazet w Katalonii. Wojna pomiędzy Niemcem i klubem zakończyła się ostatecznie po myśli klubu, a bramkarz zaczął nawet kompletnie zmieniać swoje podejście i zachowanie. Teraz inny z gwiazdorów FC Barcelony postanowił ujawnić nowe informacje w sprawie bramkarza, których wielu mogło się nie spodziewać.
To, co działo się w ostatnich miesiącach na linii Marc-Andre ter Stegen - FC Barcelona, mogło utwierdzić wielu kibiców klubu, że niemiecki bramkarz powinien pożegnać się z zespołem i poszukać sobie nowego pracodawcy. Hiszpańskie media co rusz informowały o kolejnych ruchach golkipera, które wywoływały niemałe oburzenie.
Kiedy już wydawało się, że w klubie dojdzie do otwartego konfliktu, Niemiec nagle spokorniał i nie tylko przestał robić klubowi problemy - zgadzając się na podpisanie raportu medycznego, ale także zaczął pokazywać zupełnie inne oblicze - przyjacielskie i ludzkie.
Ter Stegen i trzech innych na liście. Znów głośno o Niemcu, zaskakujące wieści
Informacje, jakie w najnowszym wywiadzie dla "Mundo Deportivo" przekazał Fermin Lopez jeszcze dobitniej pokazują, że Marc-Andre ter Stegen postanowił kompletnie zmienić front i teraz jest on prawdziwym kapitanem.
Nie jest tajemnicą, że do samego zamknięcia okna transferowego, kibice Barcelony mogli drżeć o przyszłość Fermina Lopeza, którym mocno interesowała się londyńska Chelsea i robiła wiele, aby wyciągnąć młodą gwiazdę z Katalonii.
W tym czasie 22-latek, jak się okazuje, mógł liczyć na ogromne wsparcie ze strony sztabu szkoleniowego oraz starszych kolegów z drużyny. Na pierwszy plan wysuwa się postać ter Stegena, który doradzał Ferminowi i okazał się dla niego prawdziwą ostoją. Kiedy Hiszpan został zapytany o kolegów z drużyny, od razu wskazał na Niemca.
- Mogę ci powiedzieć... Na przykład z Ter Stegenem. Z nim, z Ronaldem Araujo, z Pedrim... Z całkiem sporą liczbą zawodników, naprawdę. Z Raphinhą także - wyliczał najważniejszych w kadrze Barcelony.
Okazuje się, że Fermin sporo rozmawiał także z pierwszym trenerem, dla którego odejście tak wartościowego zawodnika byłoby ogromnym ciosem.
- Jest menedżerem i pokazuje pewność siebie. Pokazuje, że jesteś ważny... Cóż, czuję się bardziej kochany i pewny siebie, zostając. Rozmawialiśmy o tym, żeby trzymać się razem, kontynuować tę samą drogę co w zeszłym roku i zdobywać tytuły z klubem - dodał na łamach "Mundo Deportivo".