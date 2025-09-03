To, co działo się w ostatnich miesiącach na linii Marc-Andre ter Stegen - FC Barcelona, mogło utwierdzić wielu kibiców klubu, że niemiecki bramkarz powinien pożegnać się z zespołem i poszukać sobie nowego pracodawcy. Hiszpańskie media co rusz informowały o kolejnych ruchach golkipera, które wywoływały niemałe oburzenie.

Kiedy już wydawało się, że w klubie dojdzie do otwartego konfliktu, Niemiec nagle spokorniał i nie tylko przestał robić klubowi problemy - zgadzając się na podpisanie raportu medycznego, ale także zaczął pokazywać zupełnie inne oblicze - przyjacielskie i ludzkie.

Ter Stegen i trzech innych na liście. Znów głośno o Niemcu, zaskakujące wieści

Informacje, jakie w najnowszym wywiadzie dla "Mundo Deportivo" przekazał Fermin Lopez jeszcze dobitniej pokazują, że Marc-Andre ter Stegen postanowił kompletnie zmienić front i teraz jest on prawdziwym kapitanem.

Nie jest tajemnicą, że do samego zamknięcia okna transferowego, kibice Barcelony mogli drżeć o przyszłość Fermina Lopeza, którym mocno interesowała się londyńska Chelsea i robiła wiele, aby wyciągnąć młodą gwiazdę z Katalonii.

W tym czasie 22-latek, jak się okazuje, mógł liczyć na ogromne wsparcie ze strony sztabu szkoleniowego oraz starszych kolegów z drużyny. Na pierwszy plan wysuwa się postać ter Stegena, który doradzał Ferminowi i okazał się dla niego prawdziwą ostoją. Kiedy Hiszpan został zapytany o kolegów z drużyny, od razu wskazał na Niemca.

- Mogę ci powiedzieć... Na przykład z Ter Stegenem. Z nim, z Ronaldem Araujo, z Pedrim... Z całkiem sporą liczbą zawodników, naprawdę. Z Raphinhą także - wyliczał najważniejszych w kadrze Barcelony.

Okazuje się, że Fermin sporo rozmawiał także z pierwszym trenerem, dla którego odejście tak wartościowego zawodnika byłoby ogromnym ciosem.

- Jest menedżerem i pokazuje pewność siebie. Pokazuje, że jesteś ważny... Cóż, czuję się bardziej kochany i pewny siebie, zostając. Rozmawialiśmy o tym, żeby trzymać się razem, kontynuować tę samą drogę co w zeszłym roku i zdobywać tytuły z klubem - dodał na łamach "Mundo Deportivo".

