Brzydki gest Barcelony, Lewandowski miał prawo być oburzony. Zataili operację

Jakub Rzeźnicki

Ostatnie dni letniego okienka transferowego były gorącym czasem w Barcelonie. Klub na ostatnią chwilę starał się pozbyć zbędnych zawodników, co było kluczem do zarejestrowania Wojciecha Szczęsnego, Marca Bernala, Gerarda Martina i Roony'ego Bardghjiego. Dopiero po zamknięciu okienka w mediach gruchnęła wiadomość, że "Duma Katalonii" zataiła kompletnie jedną z operacji. Pozostali piłkarze, na czele z Robertem Lewandowskim mieli prawo być oburzeni sytuacją.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiPedro SaladoGetty Images

Hansi Flick kipiał wręcz z wściekłości gdy okazało się, że Gerard Martin, Wojciech Szczęsny, Marc Bernal i Roony Bardghji nie zostaną jeszcze zarejestrowani na mecz 2. kolejki z Levante. Sytuacja była wręcz kuriozalna. Trener nie mógł korzystać z zawodników z uwagi na niedopełnione kwestie administracyjne. A wszystko to było pokłosiem kruchej sytuacji finansowej Barcy.

FC Barcelona dopięła swego. Wszyscy piłkarze zarejestrowani

Ostatecznie całą czwórkę udało się zarejestrować, jednak niezbędne do tego okazały się odejścia piłkarzy takich jak Inaki Pena, czy Hector Fort. Obaj trafili na wypożyczenie do Elche.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Wcześniej mówiono, że klub stara się również o rozstanie z Oriolem Romeu, który kompletnie nie liczył się w planach Hansiego Flicka, a Girona nie zdecydowała się na wykupienie go. W jego sprawie po zamknięciu okienka ukazały się prawdziwie zaskakujące wieści.

    RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports

    Rozstanie z Oriolem Romeu zatajone? Klub nie wydał komunikatu

    Hiszpańscy dziennikarze zauważyli, że Romeu przestał być oficjalnie piłkarzem mistrzów Hiszpanii, co oznacza, że jego kontrakt został rozwiązany. FC Barcelona nie opublikowała w tej sprawie jednak żadnego oficjalnego komunikatu.

    Wygląda to tak, jak gdyby klub chciał zataić operację. Pełne prawo do oburzenia mają w tej sytuacji pozostali zawodnicy "Blaugrany" na czele z Robertem Lewandowskim. Raz, że mogli nie mieć świadomości, iż z kadry ubył jeden gracz. Dwa, że w przyszłości przecież może spotkać ich podobny los, skoro powstał precedens.

    Obecnie Oriol Romeu pozostaje bez klubu, a jako że w topowych ligach europejskich okienko transferowe się już zamknęło, trudno będzie mu o znalezienie szybko nowego pracodawcy.

    Marc-Andre ter Stegen i Hansi Flick
    La Liga

    Łukasz Olszewski
    Łukasz Olszewski

    Od czasu powrotu w sezonie 2023/24 dla Barcelony rozegrał 37 spotkań. Zanotował w nich jedną asystę.

    Piłkarz w jasnoniebieskiej koszulce z logo Spotify stoi na murawie stadionu, w tle rozmyte trybuny i żółte sylwetki ochroniarzy.
    Oriol RomeuJORIS VERWIJST / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP
    Dwóch piłkarzy drużyny FC Barcelona w granatowo-bordowych strojach rozmawia z sędzią na boisku, jeden z zawodników podnosi rękę w geście dyskusji, w tle rozmyte trybuny.
    Oriol Romeu i Robert LewandowskiSoccrates ImagesGetty Images
    Piłkarz drużyny ubranego w fioletowe stroje sportowe stoi na murawie stadionu, w tle kilku innych zawodników przygotowuje się do gry, trybuny wypełnione są publicznością.
    Robert LewandowskiMutsu KawamoriNewspix.pl

