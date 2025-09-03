Hansi Flick kipiał wręcz z wściekłości gdy okazało się, że Gerard Martin, Wojciech Szczęsny, Marc Bernal i Roony Bardghji nie zostaną jeszcze zarejestrowani na mecz 2. kolejki z Levante. Sytuacja była wręcz kuriozalna. Trener nie mógł korzystać z zawodników z uwagi na niedopełnione kwestie administracyjne. A wszystko to było pokłosiem kruchej sytuacji finansowej Barcy.

FC Barcelona dopięła swego. Wszyscy piłkarze zarejestrowani

Ostatecznie całą czwórkę udało się zarejestrować, jednak niezbędne do tego okazały się odejścia piłkarzy takich jak Inaki Pena, czy Hector Fort. Obaj trafili na wypożyczenie do Elche.

Wcześniej mówiono, że klub stara się również o rozstanie z Oriolem Romeu, który kompletnie nie liczył się w planach Hansiego Flicka, a Girona nie zdecydowała się na wykupienie go. W jego sprawie po zamknięciu okienka ukazały się prawdziwie zaskakujące wieści.

Rozstanie z Oriolem Romeu zatajone? Klub nie wydał komunikatu

Hiszpańscy dziennikarze zauważyli, że Romeu przestał być oficjalnie piłkarzem mistrzów Hiszpanii, co oznacza, że jego kontrakt został rozwiązany. FC Barcelona nie opublikowała w tej sprawie jednak żadnego oficjalnego komunikatu.

Wygląda to tak, jak gdyby klub chciał zataić operację. Pełne prawo do oburzenia mają w tej sytuacji pozostali zawodnicy "Blaugrany" na czele z Robertem Lewandowskim. Raz, że mogli nie mieć świadomości, iż z kadry ubył jeden gracz. Dwa, że w przyszłości przecież może spotkać ich podobny los, skoro powstał precedens.

Obecnie Oriol Romeu pozostaje bez klubu, a jako że w topowych ligach europejskich okienko transferowe się już zamknęło, trudno będzie mu o znalezienie szybko nowego pracodawcy.

Od czasu powrotu w sezonie 2023/24 dla Barcelony rozegrał 37 spotkań. Zanotował w nich jedną asystę.

