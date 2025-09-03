Lewandowski ujawnił, że to koniec. Jest reakcja z Hiszpanii. Wielka zmiana dla Polaka

Za nami trzy kolejki ligi hiszpańskiej, a Robert Lewandowski ma w nogach zaledwie 28 minut. Z tej statystyki nie można wyciągać jeszcze daleko idących wniosków, ponieważ polski napastnik tuż przed startem rozgrywek doznał drobnego urazu, który negatywne wpłynął na czas jego gry.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Robert Lewandowski siedzący na ławce rezerwowych będzie obrazkiem, do którego kibice muszą zacząć się przyzwyczajać. Na pewno będzie pojawiał się on częściej niż w trzech poprzednich sezonach. Sam Polak zapowiedział, że taki właśnie jest plan.

- Ja już inaczej podchodzę do całej sytuacji - wolę stawiać na jakość niż na ilość. Zdaję sobie sprawę, że intensywność jest u nas bardzo wysoka, więc każdy piłkarz będzie potrzebował odpoczynku. Trudno mi to dziś ocenić, bo miałem najdłuższe wakacje w karierze i najdłuższy okres przygotowawczy. Mamy jednak taki skład, że rotacje są możliwe, a w kluczowych momentach trzeba być w najwyższej formie - wyznał Robert Lewandowski.

Lewandowski gotowy na wielką zmianę. W Hiszpanii już reagują na słowa Polaka

Polak zawsze był znany z profesjonalnego podejścia do swojej pracy i ze świadomości tego, jakie możliwości w danym momencie daje mu jego forma fizyczna. Poprzedni sezon był dla niego wyczerpujący, a w jego końcówce Lewandowskiemu zaczęło brakować już sił. W bieżącej kampanii wszystko ma wyglądać inaczej.

Kataloński "Sport" zwrócił uwagę na te słowa Roberta Lewandowskiego i zapowiedział, że w tym sezonie Polak siłą rzeczy rozegra mniej minut niż w poprzednim. To może pozytywnie wpłynąć na jakość jego gry. Dídac Peyret, dziennikarz "Sportu" zwraca uwagę na to, że to właśnie przeciążenie minioną kampanią sprawiło, że polski napastnik doznał urazu pod koniec okresu przygotowawczego.

W tym momencie trudno powiedzieć, jaką dokładnie rolę będzie pełnił Robert Lewandowski. Czy będzie regularnie wystawiany w pierwszym składzie i nadal pozostanie tą pierwszą "dziewiątką" drużyny Hansiego Flicka? Możliwe. Odpowiedź na to pytanie poznamy jednak dopiero w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Piłkarzami, którzy w tym sezonie będą mogli go "odciążyć" będą Ferran Torres i Marcus Rashford.

- Jego priorytetem w tym sezonie nie jest osiąganie świetnych wyników indywidualnych, ale pomoc drużynie w decydujących meczach - podkreśla "Sport".

Teraz Robert Lewandowski przygotowuje się do swojego pierwszego meczu w reprezentacji Polski za kadencji Jana Urbana. 4 września "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Holandią w Rotterdamie. Później czeka ich domowy mecz z Finlandią, który może zadecydować o "być albo nie być" Polaków na amerykańskim mundialu, który zostanie rozegrany w 2026 roku.

