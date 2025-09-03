Hansi Flick się wściekł, poruszenie w Barcelonie. Oberwał nie tylko Lewandowski
FC Barcelona już na samym starcie sezonu zaliczyła wpadkę, przez co w tabeli ligowej musi gonić Real Madryt. "Duma Katalonii" po bardzo słabym spotkaniu zremisowała z Rayo Vallecano 1:1, a wiele cierpkich słów pod adresem swoich podopiecznych miał Hansi Flick. Nie po raz pierwszy zresztą. Hiszpanie przytaczają wcześniejsze wypowiedzi trenera, z których jasno wynika, że ten jest sfrustrowany. W Barcelonie robi się coraz bardziej gorąco.
FC Barcelona, w porównaniu z ubiegłą kampanią, rozpoczęła sezon 2025/26 w dość rozczarowującym stylu. Co prawda wygrała 3:0 z RCD Mallorca, ale później ledwo wyrwała trzy punkty beniaminkowi - Levante, po tym, jak przegrywała już 0:2. W 3. kolejce zgubiła natomiast punkty z Rayo Vallecano.
FC Barcelona zaliczyła wpadkę. Zgubiła punkty już w 3. kolejce
Ekipa spod Madrytu stworzyła sobie o wiele więcej dogodnych okazji bramkowych i jedynie heroiczna postawa Joana Garcii uchroniła Barcę od sensacyjnej porażki. Hansi Flick wyglądał na wyjątkowo rozczarowanego postawą swoich podopiecznych.
Problemy "Dumy Katalonii", zwłaszcza w fazie defensywnej są widoczne jak na dłoni, a Niemiec frustruje się coraz bardziej. Dość powiedzieć, że jego ostatnie słowa po remisie z Rayo wywołały w Hiszpanii niemałe poruszenie.
Flick wściekły na postawę piłkarzy Barcy. Padła głośna deklaracja
Media będące blisko Barcelony podkreślają, że po każdym z trzech pierwszych meczów szkoleniowiec krytycznie wypowiadał się o swoich piłkarzach.
- Nie podobało mi się, że graliśmy na 50 procent. Porozmawiam z zawodnikami - zadeklarował po wyjeździe na Majorkę. - Nie zrobiliśmy wszystkiego idealnie, ale sezon to długa droga - stwierdził z kolei po szczęśliwym zwycięstwie 3:2 nad Levante.
Ego zabija sukces drużyny
W oczach opinii publicznej słowa skierowane były przede wszystkim pod adresem Lamine'a Yamala, którego mowa ciała sugerowała, że jest wyjątkowo mocno sfrustrowany.
Flick nie toleruje półśrodków i gotowy jest na "dociśnięcie śruby" swoim podopiecznym. Poza Joanem Garcią trudno było pochwalić kogokolwiek. W szatni Niemiec miał dać wyraz swojej frustracji. Tym razem oberwał nie tylko Lewandowski - trenera rozczarowali mocno Raphinha i Dani Olmo.
Hiszpan mógł i powinien w jednej z dogodnych sytuacji z bliska trafić do siatki. Uderzył jednak nad bramką. Kamera błyskawicznie pokazała, jak zdegustowany był wówczas Hansi Flick.