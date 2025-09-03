Hansi Flick się wściekł, poruszenie w Barcelonie. Oberwał nie tylko Lewandowski

FC Barcelona, w porównaniu z ubiegłą kampanią, rozpoczęła sezon 2025/26 w dość rozczarowującym stylu. Co prawda wygrała 3:0 z RCD Mallorca, ale później ledwo wyrwała trzy punkty beniaminkowi - Levante, po tym, jak przegrywała już 0:2. W 3. kolejce zgubiła natomiast punkty z Rayo Vallecano.

FC Barcelona zaliczyła wpadkę. Zgubiła punkty już w 3. kolejce

Ekipa spod Madrytu stworzyła sobie o wiele więcej dogodnych okazji bramkowych i jedynie heroiczna postawa Joana Garcii uchroniła Barcę od sensacyjnej porażki. Hansi Flick wyglądał na wyjątkowo rozczarowanego postawą swoich podopiecznych.

Problemy "Dumy Katalonii", zwłaszcza w fazie defensywnej są widoczne jak na dłoni, a Niemiec frustruje się coraz bardziej. Dość powiedzieć, że jego ostatnie słowa po remisie z Rayo wywołały w Hiszpanii niemałe poruszenie.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Flick wściekły na postawę piłkarzy Barcy. Padła głośna deklaracja

Media będące blisko Barcelony podkreślają, że po każdym z trzech pierwszych meczów szkoleniowiec krytycznie wypowiadał się o swoich piłkarzach.

- Nie podobało mi się, że graliśmy na 50 procent. Porozmawiam z zawodnikami - zadeklarował po wyjeździe na Majorkę. - Nie zrobiliśmy wszystkiego idealnie, ale sezon to długa droga - stwierdził z kolei po szczęśliwym zwycięstwie 3:2 nad Levante.

Ego zabija sukces drużyny

W oczach opinii publicznej słowa skierowane były przede wszystkim pod adresem Lamine'a Yamala, którego mowa ciała sugerowała, że jest wyjątkowo mocno sfrustrowany.

Flick nie toleruje półśrodków i gotowy jest na "dociśnięcie śruby" swoim podopiecznym. Poza Joanem Garcią trudno było pochwalić kogokolwiek. W szatni Niemiec miał dać wyraz swojej frustracji. Tym razem oberwał nie tylko Lewandowski - trenera rozczarowali mocno Raphinha i Dani Olmo.

Hiszpan mógł i powinien w jednej z dogodnych sytuacji z bliska trafić do siatki. Uderzył jednak nad bramką. Kamera błyskawicznie pokazała, jak zdegustowany był wówczas Hansi Flick.

