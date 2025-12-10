Partner merytoryczny: Eleven Sports

To się przytrafiło Lewandowskiemu pierwszy raz w karierze. Zła seria trwa

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

We wtorek FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie pokonała w Lidze Mistrzów Eintracht Frankfurt 2:1, dzięki czemu zdobyła ważne trzy punkty do fazy ligowej. Polak spędził na murawie nieco ponad godzinę i zdobył nawet gola, lecz ten został anulowany przez spalonego. Tym samym zaliczył swój siódmy mecz z rzędu w tych rozgrywkach bez gola. Jak przekazał Cezary Kawecki to pierwsza taka sytuacja w jego karierze.

Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona z numerem 9 pochylony na murawie boiska podczas meczu, w tle kibice na trybunach oraz rozmazane sylwetki osób związanych z obsługą spotkania.
Robert LewandowskiPedro Salado/Getty ImagesGetty Images

Po całkiem udanym listopadzie Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony nadeszła znaczna obniżka formy. Potwierdzają to także liczby, bowiem napastnik nie strzelił gola od blisko trzech tygodni, a w międzyczasie zdołał zanotować dwie asysty. Do przełamania mogło dojść we wtorek, gdy "Duma Katalonii" na Spotify Camp Nou podejmowała Eintracht Frankfurt.

Polak dostał szansę od pierwszego gwizdka i wpakował piłkę do siatki już po 10. minutach. Trafienie jednak nie zostało uznane przez spalonego, a tablica wyników dalej wskazywała remis. Ostatecznie starcie zakończyło się wygraną ekipy Hansiego Flicka 2:1, a bohaterem meczu bez dwóch zdań został Jules Kounde, autor dwóch goli.

Lewandowski natomiast w 66. minucie został zmieniony przez niemieckiego szkoleniowca i opuścił plac gry na korzyść Ferrana Torresa. Zdaniem hiszpańskich mediów napastnik zdawał się zagubiony i nie zaliczyli tego spotkania w jego wykonaniu do udanych. W ten sposób przedłużył swoją serię meczów bez gola w Lidze Mistrzów do siedmiu.

Tego wcześniej nie było, pierwsza taka sytuacja

Co ciekawe, jak za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował Cezary Kawecki, ekspert od piłkarskich statystyk, jest to pierwsza taka sytuacja w całej karierze Polaka. Nigdy przedtem napastnik nie zaliczył aż siedmiu spotkań Ligi Mistrzów bez żadnego trafienia.

Zobacz również:

Angel Rodado prowadzi Wisłę Kraków ku Ekstraklasie
I Liga

Wisła Kraków zaskoczyła wszystkich. A to nie koniec świetnych wieści

Piotr Jawor
Piotr Jawor

    - Robert Lewandowski po raz PIERWSZY W KARIERZE nie strzelił gola w 7 kolejnych meczach Ligi Mistrzów - przekazał.

    Do tej pory Lewandowski w 138 występach w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach piłkarskich strzelił aż 105 goli, co czyni go trzecim najlepszym strzelcem wszech czasów. Liderem zestawienia ze 140 trafieniami jest Cristiano Ronaldo. Drugi natomiast ze 129 golami jest Leo Messi.

    Do tej pory Robert Lewandowski w 17 rozegranych w tym sezonie spotkaniach strzelił osiem goli i zaliczył dwie asysty. Najbliższą okazję do przełamania będzie miał w sobotę 13 grudnia. Barcelona zmierzy się wtedy z Osasuną w ramach 16. kolejki rozgrywek La Liga.

    100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

    Zobacz również:

    Eintracht może zostać ukarany po meczu z FC Barcelona
    Robert Lewandowski

    Lewandowski świętuje, a to nie koniec. Raport trafił do UEFA. Sroga kara nieunikniona

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
    Robert LewandowskiAFP
    Robert Lewandowski
    Robert LewandowskiMichal Dubiel/REPORTEREast News
    Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
    Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja