Legenda Legii ma dosyć. Bez ogródek o trenerze i piłkarzach. "Tego się nie da oglądać"

Obecna sytuacja Legii Warszawa jest dramatyczna. Ostatni raz "Wojskowi" komplet punktów zgarnęli pod koniec października. Inaki Astiz kompletnie nie radzi sobie w roli tymczasowego trenera. Nic dziwnego, że eksperci w ostrych słowach komentują to, co dzieje się w klubie. - Drużyna pokroju Legii nie powinna wpaść w aż taki głęboki dół - mówi Jacek Kazimierski. Już dziś warszawianie zagrają przedostatni mecz fazy ligowej Ligi Konferencji. Transmisja w Polsacie Sport.

Dwóch piłkarzy w białych koszulkach znajduje się na murawie, jeden z nich kuca, drugi odchodzi z widocznym na plecach numerem 91. W tle rozmyte postacie i trybuny stadionu.
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Legia rozpoczęła sezon pod wodzą Edwarda Iordanescu. W ostatni dzień października Rumuna nie było już w klubie. Jego miejsce zajął Inaki Astiz, który miał być tylko opcją przejściową.

Tymczasem Hiszpan jest szkoleniowcem warszawskiego zespołu już ponad miesiąc. Za jego kadencji stołeczny klub nie potrafi wygrać żadnego meczu. Dosłownie. W siedmiu spotkaniach Legia zanotowała trzy remisy i poniosła aż cztery porażki. Ostatnia z nich miała miejsce w Gliwicach, gdzie 2:0 triumfował Piast.

Jacek Kazimierski ostro o Legii i Astizie. "To dramat"

Obecnie Legia spadła do strefy spadkowej. W Ekstraklasie zajmuje 16. miejsce, mając na koncie 19 punktów. Za trzy dni ponowie zagra z Piastem, tym razem na własnym stadionie. Za to w czwartek o godz. 18:45 na wyjeździe zmierzy się z FC Noah w Lidze Konferencji.

Kilka godzin przed tym spotkaniem na łamach portalu "WP Sportowe Fakty" ukazała się rozmowa z Jackiem Kazimierskim. 66-latek występował w warszawskim klubie w latach 1978-87 na pozycji bramkarza. Obecnie nie ukrywa, że trudno patrzy się na to, co zawodnicy "Wojskowych" wyprawiają na murawie.

- Piłkarze boją się grać. Mają tak duże ciśnienie, że to przeradza się w strach przed przyjęciem piłki, oddaniem strzału. Pewność siebie jest na zerowym poziomie. Każda drużyna prędzej czy później wpadnie w kryzys, ale drużyna pokroju Legii nie powinna wpaść w aż taki głęboki dół - stwierdził.

    Ekspert odniósł się również do ostatniego starcia w Gliwicach, które z jego perspektywy było karygodne. - Ja rozumiem, że można przegrać mecz, ale nie w takim stylu. Gra Legii to dramat. Bez flaszki tego nie obejrzysz. Włączyłem mecz w Gliwicach, obejrzałem 10 minut i wyłączyłem. Tego się nie dało oglądać - przekazał.

    Nie zapomniał także o Inakim Astizie. Hiszpan nie wniósł do drużyny żadnych pozytywów. To za jego krótkiej kadencji kryzys eskalował do olbrzymich rozmiarów. - To facet bez charyzmy - mówi Kazimierski, który dla Legii rozegrał 271 meczów.

    Obecnie w Warszawie czekają na zbawienie w postaci Marka Papszuna. - Czy to ogarnie? Nie wiem. Ogarnął Raków, ale Legia to trochę inny klub. Uważam, że gorzej na pewno nie będzie, choć z drugiej strony trudno, by było jeszcze gorzej - stwierdził 66-latek.

    Mecz FC Noah - Legia Warszawa w Lidze Konferencji rozpocznie się o godz. 18:45. Transmisja w Polsacie Sport.

