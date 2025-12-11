Partner merytoryczny: Eleven Sports

Większy zwrot niż u Szeremety. Było już 1:4 Polki w ME. Liczenie tuż przed gongiem

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Polski boks olimpijski ma przed sobą piękne lata, tego możemy być pewni. Nie tylko patrząc na ostatnie dokonania Polek na wszystkich możliwych arenach, ale też i tego, co dzieje się niżej. W niemieckim Kienbaum w środę zaczęły się mistrzostwa Europy U-17, w pierwszym dniu Biało-Czerwoni stoczyli dziewięć walk. I wygrali dziewięć. A w czwartek w ringu pojawiła się Oliwia Małyszek, po dwóch rundach przegrywała z Azerką Samą Abbasową 1:4, była liczona, dostała ostrzeżenie. Wróciła do gry z jeszcze większym przytupem niż Julia Szeremeta niedawno w Budapeszcie.

Sędzia w ringu przerywa walkę bokserską kobiet w kategorii 66 kg, zawodniczki w niebieskim i czerwonym stroju stoją w rogach ringu, w tle widać publiczność oraz sędziów stolikowych.
Oliwia Małyszek dokonała w Niemczech rzeczy wielkiej w ME U-17. Wygrała walkę, choć po dwóch rundach było 1:4screeny za Youtube/Deutscher Boxsport-Verbandmateriał zewnętrzny

Srebrny medal Julii Szeremety w igrzyskach olimpijskich pokazał, że polski boks zaczyna wracać tam, gdzie był kiedyś. W męskim wydaniu takich sukcesów nie ma, ale może już wkrótce ekipę Grzegorz Proksy pociągnie Fabian Urbański, który dwa miesiące temu został mistrzem Europy do lat 19, jako trzeci nasz zawodnik w historii. A pierwszy po blisko 40 latach i złocie Andrzeja Gołoty. O kadrę pań, prowadzoną przez Tomasza Dylaka obawiać się nie musimy, już sieją postrach niczym Uzbekowie w męskiej rywalizacji. Liczne tytuły w Pucharze Świata 2025, trzy finały mistrzostw globu w LIverpoolu, weszcie cztery złote krążki i trzy brązowe z niedawnych mistrzostwach Europy U-23 w Budapeszcie.

To musi robić wrażenie. Odmłodzona kadra osiąga sukcesy, a następczynie, ale i następcy u panów, też już się rozwijają.

Zobacz również:

Julia Szeremeta i Tomasz Dylak - wzruszeni z chwilą wywalczenia medalu olimpijskiego w Paryżu, na który polski boks czekał 32 lata. W tle członek sztabu Kamil Gorząd
Boks

Zaczęło się w "laboratorium". Tajemnica sukcesu Szeremety bez tabu. "Kontrowersyjne"

Artur Gac
Artur Gac

    Niewykluczone, że dowodem na to będą wyniki mistrzostw Europy do lat 17, które zaczęły się w Niemczech. Z udziałem blisko 400 sportowców, co świadczy o popularności pięściarstwa. W pierwszym dniu Biało-Czerwoni pojawili się w ringu dziewięć razy, dziewięć razy sędziowie unosili też ich ręce w górę. To oznaczało awanse do 1/8 lub 1/4 finału - w zależności od kategorii.

    Szczególnie imponujące zwycięstwo odniosła Maria Gorzelanna w wadze 60 kg - rozbiła Łotyszkę Annę Sulską 5:0, aż trzech sędziów punktowało tu 30:25. A to już przepaść.

    Dziś w ringu pojawiła się jej koleżanka ze Sportów Walki Gostyń Oliwia Małyszek, w kategorii 66 kg. Nie wygrała tak pewnie, ledwie "prześlizgnęła się". Tyle że u niej chodziło o coś innego. Po pierwszej rundzie prowadziła 4:1, po drugiej znalazła się w solidnych tarapatach.

    Niezwykły zwrot w walce Polki z Azerką w mistrzostwach Europy do lat 17. Punkt karny, liczenie i 1:4. Ale co się stało w ostatniej rundzie

    Dwa tygodnie temu swój marsz po złoto w ME U-23 w podobnym stylu zaczęła Julia Szeremeta. Po dwóch rundach starcia z Turczynką Benek Pinar, juniorską wicemistrzynią świata, przegrywała 0:2. Tyle że ona obu kartach 18:20, tam nie miała już szans na wygraną. Musiała przekonać trzech pozostałych arbitrów w ostatnich trzech minutach, dokonała tego. Trafiła Turczynkę, ta została wyliczona. Skończyło się na 3:2.

    Małyszek wygrała dziś z Azerką Samą Abbasową pierwszą rundę 4:1, choć powinno być 5:0. Polka dominowała, była lepsza, sędzia z Ukrainy uznał jednak inaczej. A później zawodniczka z Rawicza znalazła się w sporych opałach. Najpierw dlatego, że arbiter ringowy z Łotwy Ivans Lisenko uznał, że należy jej się punkt karny za obniżanie głowy. A za moment, bo rywalka przyłapała ją w narożniku i raz za razem punktowała. To zaś skończyło się liczeniem na stojąco.

    Zobacz również:

    Julia Szeremeta
    Boks

    Szeremeta dostała gwiazdorską ofertę z telewizji. Klamka w sprawie boksu zapadła

    Artur Gac
    Artur Gac

      Tę rundę Azerka wygrała u czterech arbitrów, choć powinna u pięciu: tym razem Szwajcar orzekł inaczej. Na jego karcie było więc 19:18 dla Polki, ale na pozostałych Małyszek przegrywała. Potrzebowała potężnego zrywu, by nie dość że przynajmniej u dwóch sędziów wyrównać stan walki, ale też jeszcze "zarobić" wskazanie na własną osobę.

      I długo w tych ostatnich dwóch minutach, bo tyle trwają rundy w tej grupie wiekowej, nie była w stanie tego uczynić. Azerka to tegoroczne wicemistrzyni Europy federacji EUBC, powiązanej z IBA i pozwalającej walczyć Rosjankom. Właśnie z Rosjanką przegrała złoto latem w Serbii.

      A teraz klinczowała, chciała przetrwać, choć raz po raz wyprowadzała kontry. I gdy zostało 10 sekund, Polka w końcu pięknie trafiła, Abbasowa została wyliczona.

      Sędziowie znów byli podzieleni, bo - trochę kompromitująco - Boris Svyatocha z Izraela dał 10:9 Azerce, u niego to ona wygrała 29:27. A ów sędzia z Ukriany, który wcześniej dwa razy dał 10:9 Abbasowej, teraz ocenił rundę 10:8 na korzyść Polki. Przez ostrzeżenie Małyszek u niego też przegrała.

      Ring bokserski z dwiema zawodniczkami oraz sędzią, jedna zawodniczka unosi rękę w geście zwycięstwa, w tle widoczna publiczność oraz sędzia przy stoliku, na planszy widoczne nazwiska oraz narodowości sportowców.
      Oliwia Małyszek triumfuje w pojedynką z Samą Abbasowąscreen za Youtube/Deutscher Boxsport-Verband materiał zewnętrzny

      Polka wygrała jednak 29:27 na karcie Szwajcara, a u Francuza i Bułgara były remisy 28:28, wliczając już punkt karny. Obaj wskazali na zawodniczkę z Gostynia. Opiekunowie kadry kobiecej: Kamil Goiński i Zuzanna Jankowiak mieli więc sporo powodów do radości.

      Zobacz również:

      Julia Szeremeta ze swoim teamem
      Boks

      Zaskakująca metamorfoza Szeremety, kibice mogą być w szoku. Takiej jej jeszcze nie znali

      Katarzyna Pociecha
      Katarzyna Pociecha
      Mężczyzna w białej koszulce polo z godłem Polski i logo sportowej marki stoi na tle poziomych pomarańczowych żaluzji, patrząc w bok z delikatnym uśmiechem
      Główny trener reprezentacji kobiet w ME U-17 Kamil GoińskiAdam BurakowskiEast News
      Tomasz Dylak: Czuję wielką radość i satysfakcję, bo to była ciężka praca przez wiele latPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja