Raków krok od wielkiego osiągnięcia. Może powtórzyć wyczyn Chelsea

Faza ligowa LK składa się z sześciu kolejek. Za nami już cztery z nich. Raków jest na szóstym miejscu i z ośmioma punktami na koncie jest bliski zapewnienia sobie awansu do 1/8 finału. Zwycięstwo w czwartek właściwie przesądziłoby sprawę.

Przypomnijmy, że osiem najlepszych drużyn ze wspólnej tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Ekipy z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.

Liga Konferencji. Raków o krok od wielkiego osiągnięcia

W czwartek Raków podejmie w Sosnowcu Zrinjski Mostar. Bośniacy zanotowali dotychczas dwa zwycięstwa i dwie porażki.

- To drużyna wyciągająca w europejskich pucharach więcej, niż ma indywidualnego potencjału. Bardziej jest oparta na organizacji niż o graczy z wyższej półki. To często trudniejszy przeciwnik do rywalizacji. Mają sześć punktów, już to świadczy o tym, że musimy włożyć dużo wysiłku, by wygrać - stwierdził Marek Papszun.

Jeśli częstochowianie nie przegrają, będą już tylko o krok od wyrównania osiągnięcia Chelsea i Vitorii SC z poprzedniego sezonu. Wówczas obie te drużyny były jedynymi, które przebrnęły fazę ligową bez ani jednej porażki. Anglicy mieli komplet zwycięstw, a Portugalczycy - cztery triumfy.

Raków - Zrinjski. Gdzie oglądać mecz?

Transmisja meczu Raków - Zrinjski w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 również w Polsacie Sport 1.

