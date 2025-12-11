Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mąż Aleksandry Mirosław przerywa milczenie i wyznaje gorzką prawdę. Nie zawsze kolorowo

Katarzyna Pociecha

Po wpisie z końca września, kiedy to Aleksandra Mirosław celebrowała zdobycie tytułu mistrzyni świata we wspinaczce sportowej na czas, jej mąż i trener Mateusz Mirosław nie publikował w mediach społecznościowych już żadnych postów. Aż do teraz. Postanowił przerwać milczenie i opisać gorzką prawdę, którą podsumował ważną refleksją. To, że życie nie zawsze jest pełne barw dodatkowo potwierdzają dobrane przez niego zdjęcia. Wszystkie są czarno-białe.

Dwie osoby podczas formalnego spotkania, kobieta w białej koszuli siedząca na krześle i mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem na tle niebieskiego światła.
Aleksandra Mirosław, Mateusz MirosławAnita Walczewska/Filip Naumienko/REPORTEREast News

Mijający rok Aleksandra Mirosław może zaliczyć do udanych. Z mistrzostw świata w Seulu wróciła do domu nie tylko ze złotem we wspinaczce sportowej na czas, lecz także z nowym rekordem świata, osiągając wynik 6.03 sekundy i bijąc tym samym rezultat ustanowiony wcześniej przez siebie samą. To nie tylko jej osobisty sukces, lecz także powód do dumy dla nas wszystkich.

Za każdym razem, gdy zakładam biało-czerwone barwy czuję dumę, wzruszenie i ogromną wdzięczność, że mogę reprezentować Polskę na międzynarodowej scenie
- opisywała Mirosław przy okazji Święta Niepodległości.

W zdobywaniu zawodowych szczytów sportsmence pomaga jej trener, a prywatnie mąż, Mateusz Mirosław. Mężczyzna, po kilkumiesięcznym milczeniu, opublikował w mediach społecznościowych ważny wpis.

    Najnowszy wpis męża Aleksandry Mirosław. Gorzkie podsumowanie

    30 września Mateusz Mirosław opublikował wpis, w którym dzielił się zawodowymi i osobistymi doświadczeniami. "Trenowanie sportowca z samego topu, który przypadkiem jest również twoją żoną, to już wyzwanie" - rozpoczął. I podsumował zdobycie przez Aleksandrę tytułu mistrzyni świata.

    "A kiedy dodasz do tego przeprowadzkę do innego kraju, prowadzenie reprezentacji, spędzanie ponad 180 dni w drodze, prowadzenie treningów i zawodów z kilkoma sportowcami jednocześnie, zamiast skupiać się na jednym, przejście z zacisza własnego studia i ściany na obiekty komercyjne - wszystko to sprawia, że kolejny medal był jeszcze bardziej wyjątkowy" - opisywał.

    Od tamtej pory nie publikował już innych postów. Aż do teraz. Postanowił przerwać milczenie i zrelacjonować coś jeszcze. W najnowszym gorzkim wpisie Mateusz Mirosław publikuje czarno-białe zdjęcia, wyznaje prawdę i przyznaje, że "w tym roku mało się uczył". Nie uczestniczył ani w konferencjach ani w szkoleniach. Z tego tytułu długo nosił w sobie poczucie winy. Zaznacza, że pragnie się rozwijać, lecz po prostu w ostatnich miesiącach nie mógł znaleźć na to przestrzeni.

    "Ale stało się coś innego. W tym roku więcej czasu spędziłem z ludźmi niż z teorią. Widziałem więcej łez niż nowe badania naukowe. Dzieliłem chwile radości, stałem przy innych w trudnych chwilach, słuchałem - i uczyłem się słuchać głębiej" - tłumaczy.

    Doszedł do kluczowego wniosku, który jest idealnym podsumowaniem sytuacji. "I nie wiem czy kończę ten rok jako lepszy trener, ale na pewno kończę go jako nieco lepszy człowiek" - oświadcza.

    Aleksandra i Mateusz poznali się w 2014 roku przy okazji projektu o lubelskich sportowcach. Zaczęli randkować, potem zostali parą, a następnie - trochę przypadkiem i zrządzeniem losu - rozpoczęli wspólne treningi wspinaczkowe.

    "Prawda jest taka, że interesowałem się treningiem, ale na własne potrzeby i nie planowałem zostać szkoleniowcem. I tak od mojego: 'pomogę ci' doszliśmy do... złota olimpijskiego. Często mówimy, że to Ola zrobiła ze mnie prawdziwego trenera, a ja uczyniłem z niej światowej klasy zawodniczkę" - wspominał później Mateusz Mirosław dla PAP, idealnie podsumowując temat.

    Mateusz Mirosław, Aleksandra Mirosław
    Mateusz Mirosław, Aleksandra MirosławTomasz JastrzębowskiReporter

