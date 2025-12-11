Co za wstyd. W Hiszpanii już wrze o kibicach pobitych w Polsce. Afera na całą Europę

To miało być wielkie piłkarskie święto w Białymstoku. Na Podlasie przyjeżdża bowiem drużyna, która na co dzień występuje w LaLiga i w tym sezonie urwała już punkty zarówno Barcelonie, jak i Realowi Madryt.

W tym momencie mecz znalazł się jednak w cieniu wielkiego skandalu. Ok. 0:46 w nocy ze środy na czwartek miało dojść bowiem do ataku na autobusy przewożące hiszpańskich kibiców z Warszawy do Białegostoku.

O godz. 0.46 policjanci z Ostrowi Mazowieckiej dostali zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica. Po 5 minutach na miejscu był patrol Policji, który zastał 2 autokary z kibicami z Hiszpanii. Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały 2 samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi Policji uniknięto eskalacji. Na miejscu rannym pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia, a do szpitala trafiły 3 osoby. W wyniku penetracji terenu policjanci stwierdzili przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8. W okolicy policjanci zatrzymali 2 pojazdy oraz 4 osoby, w tym jedna kobieta. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku. Do sprawy zatrzymano łącznie 7 osób. Zabezpieczono między innymi kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu . Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników.

Kilkadziesiąt zamaskowanych osób miało zatrzymać dwa autokary i zaatakować hiszpańskich kibiców. Dzięki interwencji policji nie doszło do eskalacji, ale trzy osoby znalazły się w szpitalu.

Zatrzymano cztery osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy są mieszkańcami Białegostoku. Zabezpieczono również kominiarki oraz niebezpieczne przedmioty, takie jak: pałki teleskopowe czy nożyce do cięcia metalu.

Nie trzeba było długo czekać, aż temat trafi do hiszpańskich mediów i wybuchnie międzynarodowa afera.

W Hiszpanii już głośno o skandalu, który miał miejsce w Polsce

O sprawie napisały m.in. dwa największe sportowe portale w Hiszpanii, czyli "Marca" oraz "Mundo Deportivo". Hiszpańscy dziennikarze, bazując na oficjalnym komunikacie polskiej policji, opisały całą sytuację na łamach swoich serwisów.

Dzięki temu cała Hiszpania mogła przeczytać o tym, że na terenie Polski doszło do zorganizowanego ataku pseudokibiców na autokary przewożące sympatyków Rayo Vallecano.

- Nie jest to pierwszy incydent z udziałem Rayo w tym sezonie Ligi Konferencji. Podczas wizyty polskich ultrasów Lecha Poznań w Vallecas w listopadzie doszło do aresztowań i zamieszek na ulicach madryckiej dzielnicy między radykalnymi kibicami obu drużyn - podaje madrycka "Marca".

Mecz 5. kolejki Ligi Konferencji pomiędzy Jagiellonią Białystok a Rayo Vallecano zaplanowany jest na godzinę 18:45. Drużyna, która go zwycięży, wskoczy do czołowej "ósemki" w tabeli tych rozgrywek.

Przypominamy, że osiem najlepszych zespołów może liczyć na bezpośredni awans do fazy play-off. Te z miejsc 9-24 będą musiały dogrywać się jeszcze w barażach.

Alarm przed meczem Jagiellonii, policja w gotowości. Planują zaatakować Polaków? Foto Olimpik AFP

Piłkarze Rayo Vallecano AFP

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz East News