Partner merytoryczny: Eleven Sports

Co za wstyd. W Hiszpanii już wrze o kibicach pobitych w Polsce. Afera na całą Europę

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

W nocy ze środy na czwartek doszło do haniebnych scen we wschodniej Polsce. Na trasie prowadzącej z Warszawy do Białegostoku zastawiona została zasadzka na hiszpańskich kibiców jadących na Podlasie w celu dopingowania swojej drużyny (Rayo Vallecano) w starciu z Jagiellonią. Policja opublikowała oficjalny komunikat o godzinie 9:46, a teraz temat trafił na strony główne hiszpańskich mediów.

Radiowóz policyjny z włączonymi światłami jedzie po ulicy nocą, w kółku widoczna grupa tłumu kibiców z transparentami i flagami w barwach czerwono-białych, unoszących ręce i skandujących hasła.
Kibice pobici w Polsce. Nocny atak i interwencja policjiBartlomiej Magierowski/East News / Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty ImagesEast News/Getty Images

To miało być wielkie piłkarskie święto w Białymstoku. Na Podlasie przyjeżdża bowiem drużyna, która na co dzień występuje w LaLiga i w tym sezonie urwała już punkty zarówno Barcelonie, jak i Realowi Madryt.

W tym momencie mecz znalazł się jednak w cieniu wielkiego skandalu. Ok. 0:46 w nocy ze środy na czwartek miało dojść bowiem do ataku na autobusy przewożące hiszpańskich kibiców z Warszawy do Białegostoku. 

O godz. 0.46 policjanci z Ostrowi Mazowieckiej dostali zgłoszenie o zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica. Po 5 minutach na miejscu był patrol Policji, który zastał 2 autokary z kibicami z Hiszpanii. Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały 2 samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji. Dzięki przyjazdowi Policji uniknięto eskalacji. Na miejscu rannym pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia, a do szpitala trafiły 3 osoby. W wyniku penetracji terenu policjanci stwierdzili przeciętą siatkę odgradzającą drogę serwisową od S8. W okolicy policjanci zatrzymali 2 pojazdy oraz 4 osoby, w tym jedna kobieta. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku. Do sprawy zatrzymano łącznie 7 osób. Zabezpieczono między innymi kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane i nożyce do cięcia metalu . Policjanci zabezpieczają dowody, ustalają dokładny przebieg zdarzenia i jego uczestników.
Polska Policja

Kilkadziesiąt zamaskowanych osób miało zatrzymać dwa autokary i zaatakować hiszpańskich kibiców. Dzięki interwencji policji nie doszło do eskalacji, ale trzy osoby znalazły się w szpitalu.

Zatrzymano cztery osoby, w tym jedną kobietę. Wszyscy są mieszkańcami Białegostoku. Zabezpieczono również kominiarki oraz niebezpieczne przedmioty, takie jak: pałki teleskopowe czy nożyce do cięcia metalu.

Nie trzeba było długo czekać, aż temat trafi do hiszpańskich mediów i wybuchnie międzynarodowa afera.

W Hiszpanii już głośno o skandalu, który miał miejsce w Polsce

O sprawie napisały m.in. dwa największe sportowe portale w Hiszpanii, czyli "Marca" oraz "Mundo Deportivo". Hiszpańscy dziennikarze, bazując na oficjalnym komunikacie polskiej policji, opisały całą sytuację na łamach swoich serwisów.

Dzięki temu cała Hiszpania mogła przeczytać o tym, że na terenie Polski doszło do zorganizowanego ataku pseudokibiców na autokary przewożące sympatyków Rayo Vallecano.

- Nie jest to pierwszy incydent z udziałem Rayo w tym sezonie Ligi Konferencji. Podczas wizyty polskich ultrasów Lecha Poznań w Vallecas w listopadzie doszło do aresztowań i zamieszek na ulicach madryckiej dzielnicy między radykalnymi kibicami obu drużyn - podaje madrycka "Marca".

Mecz 5. kolejki Ligi Konferencji pomiędzy Jagiellonią Białystok a Rayo Vallecano zaplanowany jest na godzinę 18:45. Drużyna, która go zwycięży, wskoczy do czołowej "ósemki" w tabeli tych rozgrywek.

Przypominamy, że osiem najlepszych zespołów może liczyć na bezpośredni awans do fazy play-off. Te z miejsc 9-24 będą musiały dogrywać się jeszcze w barażach.

Zobacz również:

Piłkarze Rakowa Częstochowa
Liga Konferencji

Raków krok od wielkiego osiągnięcia. Może powtórzyć wyczyn Chelsea

Jakub Żelepień
Jakub Żelepień
Alarm przed meczem Jagiellonii, policja w gotowości. Planują zaatakować Polaków?
Alarm przed meczem Jagiellonii, policja w gotowości. Planują zaatakować Polaków? Foto OlimpikAFP
Piłkarze Rayo Vallecano zostali ograbieni przez nieznanych sprawców
Piłkarze Rayo VallecanoAFP
Trzech piłkarzy w żółto-czerwonych strojach drużyny świętuje zdobycie gola na murawie stadionu, obejmując się i okazując radość, w tle widać rozmyte sylwetki innych kibiców i elementy trybun.
Jagiellonia Białystokfot. Wojciech WojtkielewiczEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja