10 grudnia kobieca drużyna Barcelony stoczyła kolejną batalię w ramach najważniejszego pucharu Starego Kontynentu - Ligi Mistrzyń. Tym razem "Blaugrana" zmierzyła się z damską reprezentacją Benfiki Lizbona. Na papierze można było mówić o łatwym spotkaniu, bowiem rywalki zdołały dotychczas wywalczyć raptem 1 "oczko" w 4 rozegranych meczach.

Barcelona zdecydowanie była tego dnia stroną dominującą. Aż 73 procent posiadania piłki oraz łącznie 40 strzałów w kierunku bramki rywalek - te statystyki robią kolosalne wrażenie. Trzeba jednak zaznaczyć, że tylko 15 prób zmierzało bezpośrednio w światło bramki. Autorką jednej z nich była Ewa Pajor, która w 29. minucie pokonała golkiperkę rywalek, wyprowadzając swoją drużynę na jednobramkowe prowadzenie. Tym samym kapitan reprezentacji Polski podtrzymała świetną passę, zdobywając swoją 6 bramkę w 5 ostatnich meczach "Dumy Katalonii".

Ostatecznie Barcelona wygrała mecz wynikiem 3:1, a Ewa Pajor została okrzyknięta niekwestionowaną bohaterką starcia. Okazało się, że nie był to dla niej ostatni powód do świętowania.

Pajor i spółka docenione przez FIFA. Tak dobrze nie było jeszcze nigdy

Ten rok był szczególnie udany dla kobiecej reprezentacji Polski. Nasze piłkarki po raz pierwszy w historii awansowały do fazy zasadniczej kobiecych mistrzostw Europy. Tak znaczące osiągnięcia zawodniczek z kraju nad Wisłą nie umknęły uwadze federacji FIFA, która w najnowszej aktualizacji swojego rankingu uwzględniła wszystkie dokonania "biało-czerwonych".

Dzięki bardzo dobrej prezencji podopieczne Niny Patalon mogą odtrąbić spektakularny sukces. Po dokonaniu wszystkich obliczeń FIFA umieściła je bowiem na 24. miejscu w rankingu kobiecych reprezentacji piłkarskich z całego świata. To historyczna chwila, bowiem nigdy wcześniej "biało-czerwone" nie był sklasyfikowane na tak wysokiej lokacie w tym prestiżowym zestawieniu. Biorąc natomiast pod uwagę wyłącznie europejskie reprezentacje, Polska uplasowała się na 15. miejscu spośród wszystkich kobiecych drużyn Starego Kontynentu.

Ewa Pajor w reprezentacji Polski Piotr Matusewicz/East News East News

Kobieca reprezentacja Polski Maja Hitij - UEFA Getty Images

Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet Piotr Matusewicz/East News East News

