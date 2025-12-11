2 dni po meczu nadeszły wieści. Poruszenie w Barcelonie. UEFA wkracza do akcji

Wtorkowy mecz zakończył się triumfem FC Barcelona, która pokonała Eintracht Frankfurt 2:1 dzięki dubletowi Julesa Kounde, który w ten sposób odpowiedział na trafienie Ansgara Knauffa z pierwszej połowy spotkania.

Wynik po części odszedł już jednak w zapomnienie. A teraz wciąż głośno jest głównie o tym, co działo się nie na murawie, a na trybunach.

A tam rozegrały się sceny iście dantejskie. Niemieccy fani - jak donoszą media - rzucali w stronę miejscowych sympatyków Barcy kubkami po piwie, butelkami, monetami czy zapalniczkami, a nawet racami.

Z trybun - nawet w trakcie transmisji telewizyjnej - były także słyszalne chóralnie wznoszone wulgarne przyśpiewki kibiców Eintrachtu pod adresem Barcelony. W celu załagodzenia sytuacji konieczna była interwencja ochrony i funkcjonariuszy policji.

To jednak wcale nie był koniec sprawy.

Media: FC Barcelona domaga się odszkodowania od Eintrachtu. Sprawa trafiła do UEFA

Już w środę w katalońskim "Sporcie" pojawiła się zapowiedź kary, jaką wymierzyć ma Eintrachtowi za wybryki jego fanów Komisja Dyscyplinarna UEFA.

Incydenty nie pozostały niezauważone przez najważniejszą instytucję w europejskim futbolu. Z tego powodu delegat meczu sporządził dokładny i bardzo zwięzły raport na temat tego, co się stało. Dokument został przekazany do Komitetu Dyscyplinarnego UEFA. Musi on określać, jaki typ i jaka liczba obiektów została rzucona z trybun oraz skąd i dokąd one trafiły. Dlatego, biorąc pod uwagę sumę incydentów z kibicami Frankfurtu Eintracht, UEFA nałoży na nich surową karę w europejskich rozgrywkach

Kolejny trop podjął w czwartek dziennik "Mundo Deportivo" ujawniając, że władze FC Barcelona zamierzają domagać się od Eintrachtu odszkodowania w związku z uszkodzeniami mienia poczynionymi przez przyjezdnych z Niemiec.

- Po meczu personel Barcelony dokładnie sprawdził sektor gości i potwierdził liczne akty wandalizmu - czytamy.

A chodzi między innymi o zniszczone ścianki działowe, uszkodzenie kilku rzędów trybun, wyrwane siedzenia czy zdewastowane toalety.

FC Barcelona podjęła już nawet interwencję w tej sprawie w strukturach UEFA.

Klub sporządził pełny wykaz szkód, który został przekazany do UEFA wraz ze szczegółowym raportem na temat zachowania kibiców. Barcelona uważa, że Eintracht Frankfurt powinien zrekompensować szkody wyrządzone przez niemieckich kibiców na Camp Nou

