Lewandowski nie dorastał do pięt swoim kolegom. Ranking pokazał całą prawdę

Jego "rywalami" w tym starciu byli Lamine Yamal, Jules Kounde, Marcus Rashford i Alejandro Balde. Szybko wyszło na jaw, że "Lewy" słucha muzyki nieco inaczej niż jego koledzy z drużyny.

Robert Lewandowski wziął udział w zabawie. Nie szło mu zbyt dobrze

Spotify od lat pod koniec roku oferuje dla swoich użytkowników funkcję podsumowania związaną z korzystaniem z aplikacji. Pokazywane są m.in. ulubione utwory, najczęściej słuchani wykonawcy czy liczba przesłuchanych minut. We własną wersję postanowili zabawić się piłkarze Barcelony. Rywalizowali między sobą w kilku "wrappowych" konkurencjach.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Najpierw sprawdzano, który z nich, jak to ujął Lewandowski, "jest najlepszym słuchaczem w Barcy". Na to miejsce wskoczył Rashford z 72 801 przesłuchanymi minutami. Polak znalazł się na końcu zestawienia z liczbą 7907 minut.

Następne podsumowanie dotyczyło największej liczby odkrytych artystów. I tu Lewandowski wykazał się pewnym konserwatyzmem w kwestii słuchania. W ciągu roku sprawdził jedynie 181 nowych muzyków. W tej konkurencji prowadził Yamal z liczbą 442 nowości na liście.

Robert Lewandowski z nagrodą pocieszenia

Lewandowski był pod wrażeniem dokonań swoich kolegów. Spotify postanowił przyznać mu jednak specjalną nagrodę, która wywołała uśmiechy na twarzach wszystkich piłkarzy. Kapitan reprezentacji Polski został bowiem "Życiem Imprezy" - zapewne chodziło o jego muzyczną aktywność na treningach i w szatni. "Czyli jesteś imprezowiczem?" - pytał napastnika Kounde.

Kounde mógł cieszyć się za to z nagrody dla rannego ptaszka, czyli kogoś, kto słucha najwięcej muzyki o poranku. Lewandowski wyśmiał kolegę. "On przecież śpi do 9, jak to możliwe?" - pytał. Yamal stwierdził, że Kounde biega od 4 nad ranem i wtedy słucha sporo muzyki. Pytanie, który z nich mówi prawdę. Ostatecznie zwycięzcą Wrapped Party został Rashford. Widać jednak, że panowie mieli sporo zabawy.

Rozwiń

Robert Lewandowski Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski Ina Fassbender AFP