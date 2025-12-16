Marcin Gortat zaszalał na WOŚP. Ustąpił jedynie Idze Świątek, co za okazja

WOŚP co roku prezentuje coraz bardziej interesujące aukcje. W ostatnich latach od sportowców można było kupić m.in. ich stroje sportowe, narzędzia (m.in. rakietę Igi Świątek) czy spotkania jeden na jeden. Marcin Gortat w tej kwestii postanowił nieco zaszaleć.

Marcin Gortat drugi za Igą Świątek

W 2022 roku Marcin Gortat postanowił zaszaleć z aukcją dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wtedy cała Polska zbierała na diagnostykę i leczenie chorób wzroku u dzieci. Robert Lewandowski oddał wtedy na cel charytatywny swoje korki oraz smoking. Pierwszy element stroju osiągnął cenę 39 500 zł, a drugi - 16 401 zł.

Obok Igi Świątek, której rakietę zlicytowano za 189 100 zł, zwycięzcą w wyścigu po pieniądze na sprzęt do leczenia dzieci był Marcin Gortat. Były koszykarz postanowił zaoferować coś wyjątkowego dla fanów koszykówki. Ostateczna cena aukcji mówiła sama za siebie.

Marcin Gortat zaoferował coś specjalnego dla WOŚP

"Wylicytuj tygodniowy pobyt wraz z przelotem z Polski do USA dla dwóch osób w letniej rezydencji Marcina Gortata. Dom z własną linią brzegową znajduje się nad jeziorem w okolicach Orlando na Florydzie. Zwycięzcy aukcji będą mieli możliwość spotkania i kolacji z Marcinem Gortatem, a także obejrzą z pierwszych rzędów mecz NBA - pierwszej drużyny Marcina Gortata, czyli Orlando Magic" - można było przeczytać w opisie aukcji.

Chętnych na skorzystanie z okazji i wypoczynek u boku byłej gwiazdy NBA było całkiem sporo. Skalę pokazała ostatecznie cena - ostatecznie szczęśliwiec zapłacił za wakacje na Florydzie i bilet na mecz 122 400 zł. Później Gortat nie oferował już podobnych aukcji, ale wciąż jest bardzo zaangażowany w działalność Jurka Owsiaka na rzecz polskiej opieki zdrowotnej.

