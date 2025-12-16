Partner merytoryczny: Eleven Sports

Barcelona szykuje hit transferowy, padła kwota 125 milionów euro. Ważna wiadomość dla Lewandowskiego

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

W sobotę miało dojść do kolejnego spotkania z agentem Roberta Lewandowskiego - Pinim Zahavim, którego tematem była oczywiście przyszłość Polaka w Barcelonie. Notowania 37-latka w ostatnich tygodniach nieco spadły, a klub od dłuższego czasu poszukuje jego następcy. W ostatnich dniach gruchnęła wiadomość o ambitnym planie transferowym Barcy. Miałby on pochłonąć łącznie aż 125 milionów euro. Dla "Lewego" to jasna wiadomość - nie ma złudzeń co do tego, jaki jest obecnie priorytet "Dumy Katalonii".

Piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce stoi na boisku, w tle rozmazana publiczność. W prawym górnym rogu w kółku umieszczone jest zdjęcie dwóch zawodników Manchesteru City podczas rywalizacji o piłkę.
FC Barcelona planuje hit transferowy. To ważna wiadomość dla Roberta LewandowskiegoRichard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images / Rico Brouwer/Soccrates/Getty ImagesGetty Images

Przyszłość Roberta Lewandowskiego i obsadzenie pozycji środkowego napastnika to nie jedyna bolączka kierownictwa Barcelony w ostatnich tygodniach. Największym problemem w bieżącym sezonie jest zdecydowanie defensywa, która przecieka aż nadto. To pokłosie m.in. odejścia Inigo Martineza i kłopotów Ronalda Araujo.

FC Barcelona ma spory problem. Lewandowski też to zauważył

Dla Hansiego Flicka priorytetem jest przede wszystkim uszczelnienie środka obrony i wprost przekazał on działaczom, że kiedy tylko będzie to możliwe, potrzebuje nowego stopera.

Uwagę na to zwracał również Robert Lewandowski. Po meczu z Celtą Vigo, wygranym na początku listopada przez "Blaugranę" 4:2 wypalił w rozmowie z mediami, że drużyna musi się w tym aspekcie poprawić. Nie miał on złudzeń, że to absolutny priorytet.

Musimy przeanalizować, co możemy poprawić. Nie jesteśmy wystarczająco dobrzy w obronie. Po przerwie na mecze reprezentacji będziemy grać znacznie lepiej. To idealny moment, żeby coś zmienić i się poprawić
deklarował Lewandowski

Na orbicie zainteresowań Barcelony od dawna znajduje się Nico Schlotterbeck. Stoper Borussii Dortmund to aktualnie kandydat numer jeden do zasilenia szeregów "Dumy Katalonii". W ostatnich dniach gruchnęła przełomowa wiadomość w jego sprawie.

La Liga. Przełomowe wieści ws. Schlotterbecka. Tyle może wynieść kwota operacji

Chociaż reprezentant Niemiec nie wyraził chęci na przedłużenie umowy, wygasającej w czerwcu 2027 roku, BVB oczekuje za niego aż 50 milionów euro. A opłata transferowa to niejedyne koszty operacji, jakie obciążyłyby Barcę.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Chcą przeprowadzki Lewandowskiego. Podjęto pierwsze kroki. Sensacyjny zwrot

Damian Okła
Damian Okła

    Dziennikarze redakcji "SPORT" wyliczyli, że łączna kwota operacji, zakładając że Schlotterbeck otrzymałby umowę na pięć lat, z uwzględnieniem jego pensji wyniosłaby nawet 125 milionów euro. Może być to nie do przeskoczenia dla pogrążonej w problemach finansowych Barcelony.

    Coraz częściej pojawiające się wieści o Schlotterbecku to jasny sygnał dla Roberta Lewandowskiego - dla klubu priorytetem jest nowy środkowy obrońca, nie zaś jego następca. Ponadto władze klubu liczą się ze słowami doświadczonego napastnika, który także wskazywał na potrzebę wzmocnienia defensywy. Co do tego Polak nie powinien mieć już złudzeń.

    DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 15.12.2025. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

    Hiszpanie na ten moment pesymistycznie zapatrują się na możliwość przeprowadzenia przez ekipę mistrzów Hiszpanii tego transferu. Przeszkodą nie do przeskoczenia mogą okazać się wymagania finansowe samego zawodnika. Barcy nie będzie stać na płacenie bardzo wysokiej pensji Niemca, zwłaszcza że w ostatnich latach starała się sumiennie ograniczać wydatki na gaże piłkarzy.

    Zobacz również:

    Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona
    La Liga

    Guadalajara - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

    Aleksy Kiełbasa
    Aleksy Kiełbasa
    Piłkarz Borussii Dortmund w żółto-czarnym stroju stoi na murawie stadionu z uniesionymi rękami, w tle rozmyta publiczność oraz transparenty kibiców w barwach klubowych.
    Nico SchlotterbeckTom WellerDPA
    Piłkarz w koszulce FC Barcelony z numerem 9 stoi na murawie, trzymając złożone dłonie przy twarzy w geście rozczarowania lub modlitwy. W tle rozmyty tłum kibiców na stadionie.
    Robert LewandowskiJavier Borrego/DPPI/IPA Sport 2 / ipa-agency.netNewspix.pl
    Mężczyzna w średnim wieku ubrany na czarno stoi na tle rozmytego tłumu, patrząc prosto przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
    Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja