Dołączył do zespołu Świątek, nagle przyszedł wielki sukces. Tak rozpoczęła się ich współpraca

Iga Świątek miniony już sezon z pewnością zapamięta na długo. W końcu udało jej się bowiem wygrać w Wimbledonie. Nasza gwiazda w londyńskim turnieju zaprezentowała się tak, że rywalki nie miały nic do powiedzenia. Iga straciła ledwie jednego seta w ciągu dwóch tygodni walki o tytuł.

Oprócz tego Polka pierwszy raz w karierze wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati. To ważne sukcesy, które zdecydowanie poprawiają odbiór minionego sezonu. Bez wątpienia nie byłoby tego wszystkiego bez jednej ważnej osoby. Mowa o Macieju Ryszczuku, który jest z Igą prawie wszędzie.

Jest twórcą sukcesów Świątek. Połączył ich COVID

Trener motoryczny Igi odpowiada oczywiście za całą "bazę", jaką wspólnie z Igą buduje w przerwie między sezonami. Każdy popełniony wówczas błąd może znacząco utrudnić zdobywanie tytułów, a czasu, żeby wprowadzać poprawki w trakcie sezonu, praktycznie nie ma.

Początek znakomitej współpracy tej dwójki sięga jeszcze czasów pandemii koronawirusa. Ryszczuk dołączył do sztabu Polki jeszcze, gdy jej trenerem głównym był Piotr Sierzputowski. Nie znamy dokładnej daty, ale wiadomo, że wydarzyło się to w bardzo bliskiej odległości czasowej od pierwszego wielkiego sukcesu Polki.

- Mieszkamy razem w Warszawie, koronawirus znacznie pokrzyżował moje treningi z innymi sportowcami, a nas połączył. Przekornie można powiedzieć, że dzięki covidowi pracujemy razem. Można więc na ręce koronawirusa złożyć podziękowania - żartował w rozmowie z "SuperExpressem" Ryszczuk.

Ekspert w dziedzinie przygotowania fizycznego od razu dostrzegł wielki potencjał aktualnej wiceliderki rankingu WTA. - Jej ciało ma duży potencjał, bardzo duży. Ale nie jest na razie "fizyczną maszyną". Iga tak naprawdę jest dopiero na początku drogi, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne - mówił w październiku 2020 roku.

Rozmowa z Ryszczukiem odbyła się tydzień po tym, jak Świątek pierwszy raz w swojej karierze wygrała turniej rangi Wielkiego Szlema na kortach imienia Rolanda Garrosa. Od tego czasu Polka dzięki współpracy ze swoim trenerem przygotowania fizycznego faktycznie stała się "fizyczną maszyną" i wzorem dla innych zawodniczek.

Maciej Ryszczuk w towarzystwie Darii Abramowicz, odpowiadającej za przygotowanie mentalne Igi Świątek Foto Olimpik AFP

Iga Świątek oraz jej psycholog, Daria Abramowicz Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek Foto Olimpik AFP