Lewandowski zadecydował o przyszłości. Gotowy na drastyczny krok. Jasny sygnał dla Barcelony

Nie bez powodu można odnieść wrażenie, że jednym z najgorętszych tematów dotyczących FC Barcelona jest to, czy Robert Lewandowski przedłuży umowę z klubem, czy wraz z ostatnim dniem czerwca jego przygoda z Blaugraną dobiegnie końca. Kontrakt kapitana reprezentacji Polski obowiązuje do 30 czerwca i na ten moment więcej wskazuje na to, że Duma Katalonii nie zdecyduje się na zaproponowanie zawodnikowi kolejnej umowy.

Są to jednak wciąż niepotwierdzone informacje, bo obóz Lewandowskiego przeważnie milczy na ten temat, a jeśli ktoś z Barcelony zabiera głos w sprawie, jest to raczej dystansowanie się od wszelkich deklaracji i najczęściej pada stwierdzenie, że na rozwiązanie tej kwestii przyjdzie czas w następnych miesiącach. A to sprawia, że pojawia się przestrzeń do wszelkiego rodzaju plotek.

Lewandowski chce grać w Barcelonie. Jest gotowy na drastyczne cięcie pensji

Te najbardziej skrajne mówiły o tym, że Lewandowski przy braku przedłużenia umowy z Barceloną, jest gotowy nawet na zakończenie kariery, gdyż nie interesuje go wyjazd do krajów arabskich, czy do Stanów Zjednoczonych. Szybko zostało to jednak zdementowane przez obóz reprezentanta Polski i na razie nie zanosi się na to, aby już po tym sezonie Lewandowski miał odwiesić buty na kołek. Ale gdzie będzie grał, jest to wciąż sprawa otwarta.

Pewne wydaje się jedno - Lewandowski chciałby zostać w Barcelonie, gdzie i zawodowo i prywatnie czuje się dobrze. Potwierdzają to informacje przekazane przez Jose Alvareza Haię, dziennikarza z El Chiringuito, na którego powołuje się profil "Barca Universal" na platformie "X". Zgodnie z tymi doniesieniami Lewandowski chce zostać w Barcelonie i jest gotów na obniżenie swojego wynagrodzenia.

Finanse mogą być dla Barcelony jedną z kluczowych kwestii przy ewentualnej decyzji o przedłużeniu kontraktu Lewandowskiego. Klub wciąż musi liczyć każde euro, aby móc rejestrować nowych piłkarzy, bo sytuacja finansowa nadal nie jest dobra. Ewentualne odejście Lewandowskiego zwolniłoby sporą sumę w finansowym fair play, ale jeśli Polak faktycznie zdecydowałby się na drastyczne cięcie pensji, mogłoby to być korzystne dla obu stron. Zawodnik zostałby w Barcelonie, a klub mógłby mieć większe pole manewru na rynku transferowym.

Robert Lewandowski chce zostać w Barcelonie Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona podczas sezonu 2025/2026 Urbanandsport AFP