Męska reprezentacja Polski ma w dorobku złota igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Polskie drużyny klubowe wygrywały w Europie Puchar Challenge, Puchar CEV i Ligę Mistrzów, nawet seryjnie - jak ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Ale w Klubowych Mistrzostwach Świata szczytem osiągnięć są srebrne medale.

Chrapkę na pierwsze złoto ma Aluron CMC Warta Zawiercie. Drużyna prowadzona przez Michała Winiarskiego wywalczyła kwalifikację do KMŚ po srebrnym medalu ostatniej Ligi Mistrzów. I zdecydowała się na wyjazd na turniej do Brazylii.

A to nie było wcale oczywiste - polskich drużyn w KMŚ brakowało od siedmiu lat. ZAKSA czy JSW Jastrzębski Węgiel rezygnowały z dalekich wyjazdów ze względu na napięty terminarz.

Klubowe Mistrzostwa Świata. Aluron CMC Warta Zawiercie po złoto dla Polski?

Zawiercianie podeszli jednak do tej kwestii inaczej.

- Klubowe Mistrzostwa Świata to wydarzenie, które pozwala na globalną promocję zarówno klubu, jak i całej polskiej siatkówki. Niestety, od kilku lat sukcesywnie było omijane przez drużyny z PlusLigi, które miały prawo do udziału w tej imprezie. Nasz klub zawsze lubił jednak pokazywać, że warto zainwestować w rozpoznawalność marki oraz zdobywanie doświadczenia na międzynarodowych arenach - przekonywał Kryspin Baran, prezes klubu.

By znaleźć wolny termin na wyjazd, Warta narzuciła sobie od początku sezonu mordercze tempo. Drużyna grała co trzy dni, zakończyła pierwszą rundę fazy zasadniczej PlusLigi trzy mecze wcześniej niż wielu rywali.

Stawką jest jednak szansa na podbicie siatkarskiego świata. Warta trafiła do grupy A, gdzie można uznać ją za faworyta - i to mimo obecności dwóch przedstawicieli gospodarzy.

Pierwszy mecz może być dla nas kluczowy. Gramy z jednym z najlepszych zespołów brazylijskich, są gospodarzami i może wydarzyć się wszystko

Michał Winiarski: Pierwszy mecz KMŚ będzie dla nas kluczowy Polsat Sport

Siatkówka. Trudne zadanie na początek. A potem na drodze może stanąć Polak

Zawiercianie rozpoczną bowiem od spotkania z brazylijskim Volei Renata Campinas, gdzie występuje legendarny wręcz rozgrywający, Brazylijczyk Bruno Rezende, a także uznany atakujący z Argentyny Bruno Lima. Ten mecz w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, 30 minut po północy - transmisja w Polsacie Sport 1.

Czasu na oddech nie będzie, bo drugie spotkanie Warta rozegra w odstępie niespełna doby. Już w środę o godz. 21 jej rywalem będzie katarski Al-Rayyan, czwartkowy wieczór to zaś kończący zmagania grupowe mecz z Praia Clube z Brazylii.

Awans do kolejnej rundy wywalczą dwie najlepsze drużyny. Półfinały zaplanowano na sobotę, mecze o medale na niedzielę.

W fazie pucharowej mogą czekać niezwykle mocni przeciwnicy. W grupie B faworyci to Sir Sicoma Monini Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie, czyli triumfator ostatniej Ligi Mistrzów, a także Sada Cruzeiro, obrońca mistrzostwa świata sprzed roku. W grupie B są jeszcze Osaka Bluteon z Japonii i Swehly Sports Club z Libii.

Najlepsze wyniki polskich drużyn w KMŚ to trzy srebrne medale w latach 2009-2011: dwa zdobyła PGE GiEK Skra Bełchatów, jeden JSW Jastrzębski Węgiel. Dwa srebrne medale KMŚ i jeden brązowy ma też w dorobku sam Winiarski.

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie chcą podbić Klubowe Mistrzostwa Świata Bartlomiej Bodzek/East News East News

Michał Winiarski Marcin Golba/NurPhoto/AFP AFP

Mateusz Bieniek, kapitan Aluron CMC Warty Zawiercie Alex Marcinowski East News