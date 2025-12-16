Guadalajara - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Guadalajara - FC Barcelona zostanie w 1/16 finału Pucharu Króla zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Guadalajara - FC Barcelona. Puchar Króla. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

FC Barcelona znakomicie prezentuje się w ostatnich tygodniach. Wygrała pięć ostatnich meczów z rzędu, ale niestety niewielki udział mieli w tym Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Nasz napastnik zanotował w tym czasie tylko jedną asystę, a Szczęsny nie podniósł się nawet z ławki.

Dzisiaj "Barca" zmierzy się z Guadalajarą w 1/16 finału 124. edycji Pucharu Króla, ale raczej bez udziału Lewandowskiego, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. Szansę występu być może otrzyma za to Wojciech Szczęsny, ponieważ te rozgrywki, zwłaszcza na tak wczesnym etapie, są okazją do gry dla rezerwowych.

Guadalajara to drużyna z poziomu trzeciej ligi, w której nie radzi sobie najlepiej. Po 16. kolejkach zajmuje 17. miejsce, oznaczające strefę spadkową, z dorobkiem 17 punktów. Barcelona jest zatem bezdyskusyjnym faworytem tej rywalizacji i powinna poradzić sobie w niej bez większego problemu.

