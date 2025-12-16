Partner merytoryczny: Eleven Sports

Siódemka 16. serii ORLEN Superligi

Damian Wysocki

Damian Wysocki

Mikołaj Czapliński z PGE Wybrzeża Gdańsk pewnym krokiem zmierza w stronę korony króla strzelców ORLEN Superligi. Kolekcjonuje również miejsca w gronie najlepszych zawodników każdej serii. Kto jeszcze wyróżnił się w miniony weekend?

Zawodnik drużyny w niebieskich strojach wykonuje rzut piłką ręczną podczas meczu, otoczony przez czterech zawodników przeciwnika w czarnych koszulkach, w tle widownia na trybunach.
Gergo Fazekas z piłkąORLEN Superligamateriały prasowe

Bramkarz: Marcin Schodowski (Zagłębie Lubin)

Doświadczony golkiper broni, a Zagłębie zdobywa kolejne schodki w walce o utrzymanie. Dzięki jego paradom lubinianie zbudowali przewagę nad drużyną z Kwidzyna, którą stracili w końcówce. Wygrali po karnych. W tych znów błysnął Miłosz Byczek, ale nie byłoby to możliwe bez wcześniejszych parad starszego kolegi. 38-latek odbił 15 piłek, co dało mu 35-procentową skuteczność.

Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Prawdziwy kiler. W pewnie wygranym spotkaniu w Puławach zdobył 13 bramek, zachowując stuprocentową skuteczność. W całym sezonie zaliczył już 110 trafień i pewnym krokiem zmierza po koronę króla strzelców.

Lewy rozgrywający: Kamil Mosiołek (KGHM Chrobry Głogów)

Kolejny bardzo dobry mecz 29-latka. Znów brał ciężar zdobywania bramek na swoje barki. Przez większość wygranego spotkania z Handball Stalą Mielec grał na środku rozegrania, ale trafiał również z lewej połówki. Siedem na siedem plus cztery asysty.

Środkowy rozgrywający: Georgo Fazekas (Orlen Wisła Płock)

Mistrz Polski nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem Piotrkowianina. Węgier zaliczył kapitalną partię pod względem statystyk. Był nieuchwytny dla obrońców. Zanotował osiem trafień przy stuprocentowej skuteczności. Do tego dołożył aż 17 asyst.

Prawy rozgrywający: Alex Dujszebajew (Industria Kielce)

Hiszpan czaruje jak za najlepszych lat w "żółto-biało-niebieskich" barwach. Jak sam przyznaje, zostawił w tyle problemy zdrowotne, co przekłada się na bardzo dobrą grę. W pewnie wygranym starciu z Corotop Gwardią Opole miał duży apetyt na gole. Zaliczył dziewięć trafień, do których dołożył taką samą liczbę asyst.

Prawy skrzydłowy: Arkadiusz Moryto (Industria Kielce)

Kapitan reprezentacji Polski przez część spotkania grał na prawej połówce. Z zadania wywiązał się bardzo dobrze, bo uzbierał w tym czasie pięć asyst. Jako skrzydłowy również spełniał swoje zadanie. Zdobył pięć bramek.

Kołowy: Jan Klimków (Netland MKS Kalisz)

W spotkaniu z mocną obroną z Legionowa często wypracowywał sobie pozycje. W meczu pełnym walki i interwencji bramkarskich był jedynym zawodnikiem ze stuprocentową skutecznością. Rzucił sześć goli.

Zawodnik serii: Georgo Fazekas (Orlen Wisła Płock)

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Zagłębie Lubin - Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn
Superliga mężczyzn

Wielkie emocje w Lubinie i Legionowie. Poniedziałkowe mecze rozstrzygnęły rzuty karne

Damian Wysocki
Damian Wysocki
Tłum ludzi zgromadzony na dużej hali sportowej podczas meczu piłki ręcznej, zawodnicy ustawieni w rzędzie na środku boiska, intensywne światła i pełne trybuny podkreślają atmosferę ważnego wydarzenia sportowego.
Superpuchar Polski w piłce ręcznej© Paweł Bejnarowiczmateriały prasowe
Trzej zawodnicy drużyny piłki ręcznej w czerwono-białych strojach stoją na hali sportowej, uśmiechając się i rozmawiając ze sobą, w tle bramka i reklamy sponsorów
Piłkarze ręczni Rebud KPR OstroviiORLEN Superligamateriały prasowe
Piłkarz ręczny w białej koszulce skacze do rzutu w kierunku bramki, otoczony przez zawodników drużyny przeciwnej w czarnych strojach. W tle liczna widownia kibicująca na trybunach oraz sędzia obserwujący akcję.
Orlen Wisła Płock - Azoty PuławyORLEN Superligamateriały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja