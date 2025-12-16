Siódemka 16. serii ORLEN Superligi

Bramkarz: Marcin Schodowski (Zagłębie Lubin)

Doświadczony golkiper broni, a Zagłębie zdobywa kolejne schodki w walce o utrzymanie. Dzięki jego paradom lubinianie zbudowali przewagę nad drużyną z Kwidzyna, którą stracili w końcówce. Wygrali po karnych. W tych znów błysnął Miłosz Byczek, ale nie byłoby to możliwe bez wcześniejszych parad starszego kolegi. 38-latek odbił 15 piłek, co dało mu 35-procentową skuteczność.

Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Prawdziwy kiler. W pewnie wygranym spotkaniu w Puławach zdobył 13 bramek, zachowując stuprocentową skuteczność. W całym sezonie zaliczył już 110 trafień i pewnym krokiem zmierza po koronę króla strzelców.

Lewy rozgrywający: Kamil Mosiołek (KGHM Chrobry Głogów)

Kolejny bardzo dobry mecz 29-latka. Znów brał ciężar zdobywania bramek na swoje barki. Przez większość wygranego spotkania z Handball Stalą Mielec grał na środku rozegrania, ale trafiał również z lewej połówki. Siedem na siedem plus cztery asysty.

Środkowy rozgrywający: Georgo Fazekas (Orlen Wisła Płock)

Mistrz Polski nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem Piotrkowianina. Węgier zaliczył kapitalną partię pod względem statystyk. Był nieuchwytny dla obrońców. Zanotował osiem trafień przy stuprocentowej skuteczności. Do tego dołożył aż 17 asyst.

Prawy rozgrywający: Alex Dujszebajew (Industria Kielce)

Hiszpan czaruje jak za najlepszych lat w "żółto-biało-niebieskich" barwach. Jak sam przyznaje, zostawił w tyle problemy zdrowotne, co przekłada się na bardzo dobrą grę. W pewnie wygranym starciu z Corotop Gwardią Opole miał duży apetyt na gole. Zaliczył dziewięć trafień, do których dołożył taką samą liczbę asyst.

Prawy skrzydłowy: Arkadiusz Moryto (Industria Kielce)

Kapitan reprezentacji Polski przez część spotkania grał na prawej połówce. Z zadania wywiązał się bardzo dobrze, bo uzbierał w tym czasie pięć asyst. Jako skrzydłowy również spełniał swoje zadanie. Zdobył pięć bramek.

Kołowy: Jan Klimków (Netland MKS Kalisz)

W spotkaniu z mocną obroną z Legionowa często wypracowywał sobie pozycje. W meczu pełnym walki i interwencji bramkarskich był jedynym zawodnikiem ze stuprocentową skutecznością. Rzucił sześć goli.

Zawodnik serii: Georgo Fazekas (Orlen Wisła Płock)

