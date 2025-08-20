Takiej muzyki słucha na co dzień Lewandowski. Ma swojego faworyta

Robert Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy świata, a jego poczynania - zarówno na piłkarskich boiskach, jak i poza nimi - obserwują z zapartym tchem miliony kibiców z całego świata. Fanów polskiego snajpera interesują różne tematy związane z piłkarzem - od jego ulubionych posiłków, aż po gust muzyczny. Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski jakiś czas temu ujawnił rąbka tajemnicy odnośnie tych dwóch tematów.

Robert Lewandowski to fan polskiego rapu. Słucha jednak także innych gatunków

Nie jest wcale tajemnicą, że Robert Lewandowski w kwestiach żywieniowych korzysta z pomocy swojej małżonki, Anny Lewandowskiej. To ona odpowiedzialna jest za przygotowywanie dla niego zbilansowanej diety, która dostarcza mu wszystkich odpowiednich składników, aby ten mógł dawać z siebie 100 procent na treningach i podczas meczów. Znacznie większą tajemnicą owiany był przez ostatnie lata gust muzyczny "Lewego". Po przejściu z Bayernu Monachium do FC Barcelony gwiazdor futbolu wyjawił jednak, jaki gatunek muzyczny jest najbliższy jego sercu.

Jak się okazuje, przez większość czasu Polak słucha polskiego rapu, a jedną z jego ulubionych piosenek jest utwór "Billy Kid" wykonawcy ReTo. Na swoich playlistach ma jeszcze kawałki autorstwa m.in. Quebonafide, Smolastego i Taco Hemingwaya.

Nie oznacza to jednak, że Robert na co dzień nie słucha zagranicznej muzyki - jakiś czas temu na platformie Spotify pojawiła się playlista "My Matchday Songs: Lewandowski", w której Polak umieścił wszystkie piosenki, których lubi słuchać w dni meczowe. Znaleźć tam można m.in. Coldplay, Billie Eilish, Bensona Boone'a, Due Lipę, Zayna Malika oraz Justina Biebera.

Po przeprowadzce do Barcelony Lewandowskiemu do gustu przypadła także twórczość wielu hiszpańskojęzycznych artystów. Do grona jego ulubieńców należą Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, JHAYCO, Rosalia, Quevedo, Maluma oraz Shakira.

