Jerzy Engel o Olisadebe: Gdyby nie kontuzje byłby piłkarzem światowej klasy. Wideo

Jerzy Engel opowiada jak odkrył Emmanuela Olisadebe, co było największym atutem, a co zmorą byłego reprezentanta kraju, który w 2002 roku znacząco przyczynił się do awansu Polski na pierwszy od 16 lat wielki turniej piłkarski.