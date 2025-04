Goldberger dostał pytanie o Polskę, wskazał na jedno miasto. "To miejsce ma potencjał"

Andreas Goldberger to legendarny skoczek narciarski, medalista olimpijski i mistrz świata oraz złoty medalista w lotach. Postanowiono go zapytać m.in. o to, jak widzi przyszłość polskich skoków oraz czy są jakieś miejsca w Polsce, które chętnie by zwiedził. Okazało się, że w jego sercu króluje jedno miasto i bardzo chciałby zobaczyć je w innych okolicznościach, niż miało to miejsce dotychczas.