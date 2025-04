Kosmiczne zarobki Matty'ego Casha. Tyle Aston Villa płaci Polakowi, fortuna na koncie

Kończący się powoli sezon 2024/25 jest dla Matty’ego Casha historyczny. Znany defensor świetnie radzi sobie na arenie międzynarodowej. Jego Aston Villa to jedna z rewelacji Ligi Mistrzów, niedawno awansowała ona do czołowej ósemki najbardziej prestiżowych rozgrywek na Starym Kontynencie. Piłkarz ma ponadto powody do radości ze względu na decyzję Michała Probierza. Ten przywrócił obrońcę do kadry po wielu miesiącach przerwy.

Reklama