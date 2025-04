To jest lider, gwiazda, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Życzę każdemu, żeby miał kiedykolwiek w życiu przyjemność pracować z takim człowiekiem, który rzeczywiście codziennie przychodzi na halę - "do pracy" - na maksa, mimo że ma swoje problemy ze zdrowiem. To jest gość, u którego nie zobaczymy grymasu bólu, bo wie, że jest robota do zrobienia

~ powiedział.