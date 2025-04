Córka Adama Małysza skończyła studia i pracuje w zawodzie. Oto czym się zajmuje

Karolina Małysz-Czyż, czyli jedyne i ukochane dziecko Adama Małysza, znalazła swoją własną drogę w życiu i jest w trakcie budowania własnej marki. Nie tylko zdobyła do tego odpowiednie wykształcenie, ale również pozyskiwała doświadczenie w różnych źródłach, które zaprowadziło ją do sukcesu w jej branży. Co ciekawe, po studiach wybrała pracę w zawodzie i dziś z sukcesami radzi sobie na rynku pracy. Oto czym się zajmuje.